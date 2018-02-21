动画《Beatless》公布两名新角色及声优

周二，TV版动画《Beatless》官方网站公布了两名新角色及其声优。两名角色将在2月26日的动画第6话中初次亮相。



渡来银河 cv 神谷浩史，Memeframe公司的研究计划主任





堤美佳 cv 花泽香菜，行动管理程序企画科科长



官方网站还公布了一名角色艾莉卡·柏洛兹（エリカ・バロウズ），其声优是陶山恵实里。



动画《BEATLESS》改编自长谷敏司创作的同名小说。小说由redjuice负责插画。



剧情简介:



距今一百年后的未来，是个几乎将社会的所有活动，都交给一种名叫hIE的人型机器人处理的世界。

随着超越人类智慧的超高度AI问世，它们开始创造出远远凌驾人类技术的物质——“人类未到产物”。

带着外观形似黑色棺材装置的蕾西亚。

她正是由超越人类理解的超高度AI所创造出来的——“人类未到产物”。

十七岁的少年远藤新人，邂逅了蕾西亚。

面对这个业已完成超出人类掌控的进化、与人类极为相似的“物品”，新人在迷惘、疑惑以及受人操弄之后，被迫面临某个选择。

相信，还是不相信——

“人”与“物品”的boy meets girl。

她们究竟是为何而生呢？

她们的存在，将让人类的存在意义面临考验。

然后，十七岁的少年做出决断——



动画主要声优如下：



蕾西亚 cv 东山奈央

红霞 cv 富冈美沙子

雪花莲 cv 五十岚裕美

萨托努斯 cv 下地紫野

梅忒黛 cv 雨宫天

远藤新人 cv 吉永拓斗

海内辽 cv 石川界人

村主健吾 cv 山下大辉

远藤由佳 cv 小野早稀

海内紫织 cv 佐武宇绮

村主奥莉佳 cv 若井友希

艾莉卡·柏洛兹 cv 陶山惠实里

渡来银河 cv 神谷浩史

堤美佳 cv 花泽香菜



动画主要制作人员如下：



原作：长谷敏司《BEATLESS》（KADOKAWA）

原作插画：redjuice

监督：水岛精二

系列构成：高桥龙也、杂破业

角色设计：矢口弘子

美术监督：峰田佳实

色彩设计：林由稀

摄影监督：伊藤康行

编辑：小岛俊彦

音响监督：菊田浩巳

音响制作：乐音舍

音乐：Narasaki（sadesper record）、kz（livetune）

音乐制作：株式会社INCS toenter

动画制作：diomedéa

出品：BEATLESS制作委员会



动画的片头曲是GARNiDELiA演唱的《Error》，片尾曲是ClariS演唱的《PRIMALove》。



动画已经于1月12日开始播出。





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