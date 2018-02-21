泽城美雪将为《鲁邦三世》第五部TV版动画演唱片尾曲

周二，《鲁邦三世》第五部TV版动画《鲁邦三世 PART 5》的官方网站宣布，声优泽城美雪将会为动画演唱片尾曲《セーヌの風に…（Adieu）》。泽城美雪还将在动画中为峰不二子配音。













这首片尾曲依旧是由《鲁邦三世》系列的音乐担当大野雄二作曲。这首歌也会收录在他以Yuji Ohno ＆ Lupintic Six名义发售的专辑《LUPIN THE THIRD PART V～SI BON! SI BON!》。



新动画计划在今年4月于日本播出。



动画主要制作人员如下：



原作：Monkey Punch

监督：矢野雄一郎

系列构成：大河内一楼

角色设计：横堀久雄

动画制作：Telecom Animation Film

出品・著作：鲁邦三世PART5制作委员会



动画主要声优如下：



鲁邦三世 cv 栗田贯一

次元大介 cv 小林清志

石川五卫门 cv 浪川大辅

峰不二子 cv 泽城美雪

銭形警部 cv 山寺宏一



新动画的舞台是现代的法国。虽然鲁邦会使用互联网、手机等数码装备来对付他的敌人，但他依然会开着他那辆老车，并使用他的老枪。



2017年7月，在巴黎举办的Japan Expo上，TMS和Telecom Animation Film宣布，《鲁邦三世》第五部动画正在制作中。在这部新动画中，鲁邦三世将会去法国旅行。法国是他祖父的家乡，也是莫里斯·鲁布郎笔下大盗亚森·罗宾（Arsène Lupin）的家乡。



《鲁邦三世》是日本漫画家Monkey Punch（モンキー．パンチ，本名加藤一彦）的漫画系列作品，1967年8月10日在双叶社《周刊漫画Action》创刊号上开始连载，1971年TV动画初登荧屏，至今已超过40年并仍在放送中，一直保持极高人气，是日本动漫界名副其实的不死鸟，被誉为日本国民级动漫。该作品已被陆续改编为电视动画、剧场版、OVA、游戏等。





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