Hi, 请登录

《命运石之门0》主题曲将由「いとうかなこ」、「Zwei」演唱

资讯 菜菜 2018年02月14日 14:52

5pb.推出的知名AVG游戏《命运石之门》正统续作《命运石之门0》即将改编为动画。官方日前公开了动画主题曲相关信息，：片头曲『ファティマ』将由演唱过多首5pb.旗下游戏歌曲的「いとうかなこ」负责演唱，片尾曲则由「Zwei」演唱。

《命运石之门0》主题曲将由「いとうかなこ」、「Zwei」演唱 资讯

2010年11月、β世界线。这是「冈部伦太郎」没能在7月28日救回那位女性之后的故事……伦太郎自此封闭了对“于她”的思念及时光机器的热情，开始渡过日復一日的普通大学生活。就在此时，一名叫「比屋定真帆」的女性出现在伦太郎眼前，她与“她”同样身为「哥伦比亚大学」脑部科学研究所的研究员，是为了帮助「Leskinen」教授研究『AMADEUS』系统而来到日本。但此时的伦太郎却没想到这一切将是影响全世界的阴谋开端，且“她”现在就身处在那一端……


【制作团队】

监　　督：川村贤一

系列构成：花田十辉

角色原案：huke

角色设计：稻吉智重

製　　作：WHITE FOX


声优

冈部伦太郎：宫野真守

椎名真由理：花泽香菜

桥田至：关智一

牧瀨红莉栖：今井麻美

桐生萌郁：后藤沙绪里

漆原琉华：小林优

菲利斯·喵喵：桃井晴子

阿万音铃羽：田村由香里

比屋定真帆：矢作纱友里

椎名篝：潘惠美

阿万音由季：田村由香里


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论