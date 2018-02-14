《命运石之门0》主题曲将由「いとうかなこ」、「Zwei」演唱

5pb.推出的知名AVG游戏《命运石之门》正统续作《命运石之门0》即将改编为动画。官方日前公开了动画主题曲相关信息，：片头曲『ファティマ』将由演唱过多首5pb.旗下游戏歌曲的「いとうかなこ」负责演唱，片尾曲则由「Zwei」演唱。

2010年11月、β世界线。这是「冈部伦太郎」没能在7月28日救回那位女性之后的故事……伦太郎自此封闭了对“于她”的思念及时光机器的热情，开始渡过日復一日的普通大学生活。就在此时，一名叫「比屋定真帆」的女性出现在伦太郎眼前，她与“她”同样身为「哥伦比亚大学」脑部科学研究所的研究员，是为了帮助「Leskinen」教授研究『AMADEUS』系统而来到日本。但此时的伦太郎却没想到这一切将是影响全世界的阴谋开端，且“她”现在就身处在那一端……





【制作团队】

监 督：川村贤一

系列构成：花田十辉

角色原案：huke

角色设计：稻吉智重

製 作：WHITE FOX





【声优】

冈部伦太郎：宫野真守

椎名真由理：花泽香菜

桥田至：关智一

牧瀨红莉栖：今井麻美

桐生萌郁：后藤沙绪里

漆原琉华：小林优

菲利斯·喵喵：桃井晴子

阿万音铃羽：田村由香里

比屋定真帆：矢作纱友里

椎名篝：潘惠美

阿万音由季：田村由香里



