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肉番《甜蜜惩罚 我是看守专用宠物》动画化

资讯 十月轻舞 2018年02月14日 11:16
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       日本漫画家いづみ翔的大尺度漫画《甜蜜惩罚 我是看守专用宠物》宣布动画化主视觉图卡司信息公开。

肉番《甜蜜惩罚 我是看守专用宠物》动画化 资讯

       《甜蜜惩罚 我是看守专用宠物》（日文：「甘い懲罰～私は看守専用ペット」）以未来看守所为背景，讲述了含冤入狱的早乙女阳菜和冷酷的抖S看守明神亚贵之间的故事。漫画单行本第三卷发售中，电子版以「『このままじゃ…イク…』看守の執拗な身体検査」为题目发行中。

       动画将于4月1日在TOKYO MX等台开播剪辑过的通常版，而大尺度画面未剪辑的完全版将在ComicFesta的动画Zone订阅。通常版明神亚贵由山谷祥生配音，早乙女阳菜由三宅麻理惠配音。完全版明神亚贵由星野カズマ配音，早乙女阳菜由咲智ゆん配音。

CAST

明神亚贵：山谷祥生（通常版）、星野カズマ（完全版）

早乙女阳菜：三宅麻理恵（通常版）、咲智ゆん（完全版）

比嘉大和：中岛ヨシキ（通常版）、运道开（完全版）

八云圣徳：酒井広大（通常版）、霜音太一（完全版）

鲛岛刚：石谷春贵（通常版）、尚未发表（完全版）

五十岚健：前内孝文（通常版）、黒漆黒（完全版）

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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