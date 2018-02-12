动画《恶魔高中DXD》第四季主题曲确定

近日，动画《恶魔高中DXD》第四季《恶魔高中DXD 英雄》官方网站宣布了动画的片头和片尾主题曲。





动画片头曲是Minami的新歌《SWITCH》。这首歌的单曲计划在4月25日发售。单曲有初回限定版（CD+DVD）和普通版（CD），普通版售价1200日元，初回限定版售价1800日元。



动画片尾曲是Tapimiru的新歌《モテないくせに(｀；ω；´)》。这首歌的单曲计划在5月9日发售。单曲售价1300日元。



之前动画官方网站宣布，动画将在今年4月播出。



动画将沿用之前的制作人员和声优。



动画主要制作人员如下：



原作：石踏一荣

角色原案：美山零

监督：末田宜史

系列构成：古怒田健志

角色设计：宇野真

动画制作：Passione

制作：恶魔高中D×D HERO制作委员会



动画主要声优如下：



兵藤一诚 cv 梶裕贵

莉雅丝·吉蒙里 cv 日笠阳子

爱西亚·阿基多 cv 浅仓杏美

姬岛朱乃 cv 伊藤静

塔城小猫 cv 竹达彩奈

木场祐斗 cv 野岛健儿

阿撒塞勒 cv 小山力也

瓦利 cv 逢坂良太

塞拉欧格·巴力 cv 中村悠一



动画改编自石踏一荣原作、みやま零作画的轻小说。





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