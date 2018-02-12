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《K 七个故事》系列剧场版动画公布第一部视觉图

资讯 musquall 2018年02月12日 10:16

      周日，GoRA和GoHands的系列剧场版动画《K 七个故事（K SEVEN STORIES）》的官方网站正式对外开放。官方网站公布了系列第一部《R:B ～Blaze～》的视觉图


《K 七个故事》系列剧场版动画公布第一部视觉图 资讯 第1张


      系列共6部剧场版动画，第一部计划在7月7日上映。番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》也会同时上映。剧场版及番外短片都将采用同样的配音及制作阵容。

Episode1「R:B～BLAZE～」制作人员如下：

原作：GoRA×GoHands
监督・角色设计：铃木信吾
系列构成／脚本：GoRA
音乐：远藤干雄
主题曲：angela
动画制作：GoHands
出品：k-7project

Episode1「R:B～BLAZE～」声优如下：

周防尊 cv 津田健次郎
宗像礼司 cv 杉田智和
草薙出云 cv 樱井孝宏
十束多多良 cv 梶裕贵
矢俣大智 cv 八代拓
淡岛世理 cv 泽城美雪

番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》制作人员如下：

原作：GoRA×GoHands
监督・角色设计：铃木信吾
系列构成／脚本：GoRA
音乐：远藤干雄
动画制作：GoHands
出品：k-7project

番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》声优如下：

伊佐那社 cv 浪川大辅
夜刀神狗朗 cv 小野大辅
周防尊 cv 津田健次郎
八田美咲 cv 福山润
宗像礼司 cv 杉田智和
伏见猿比古 cv 宫野真守
比水流 cv 兴津和幸
御芍神紫 cv 森田成一

剧场版动画各部具体上映时间：

Episode1「R:B ～BLAZE～」2018年7月7日
Episode2「SIDE:BLUE～天狼の如く～（暂译：SIDE:BLUE～如天狼～）」2018年8月4日
Episode3「SIDE:GREEN～上書き世界～（暂译：SIDE:GREEN～覆写世界～）」2018年9月1日
Episode4「Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）」2018年10月6日
Episode5「メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）」2018年11月3日
Episode6「Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）」2018年12月1日
各部同時上映番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》

《K 七个故事》系列剧场版动画公布第一部视觉图 资讯 第2张

      系列剧场版改编自《K》系列的小说、漫画。《メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）》有同名漫画，《R:B ～BLAZE～》、《SIDE:BLUE～天狼の如く～（暂译：SIDE:BLUE～如天狼～）》、《SIDE:GREEN～上書き世界～（暂译：SIDE:GREEN～覆写世界～）》有同名小说，《Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）》既有漫画也有小说，《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》则是对既有角色的恶搞短片。系列的第六部《Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）》会讲述一个全新的故事。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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