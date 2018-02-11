BONES原创动画《ひそねとまそたん》公布11名主要声优、视觉图

今日，BONES原创动画《ひそねとまそたん》在其官方网站公布了11名主要声优和动画新视觉图。视觉图上写到“我们，每个人，都是坏人。”



新视觉图









主要声优如下：



甘粕ひそね cv 久野美咲

貝崎名緒 cv 黑泽朋世

星野絵瑠 cv 河濑茉希

絹番莉々子 cv 新井里美

日登美真弓 cv 名塚佳织

樋本貞 cv 朴璐美

小此木榛人 cv 梶裕贵

財投豊 cv 德本恭敏

柿保令美 cv 钉宫理恵

幾嶋博己 cv 诹访部顺一

曽々田弘 cv 中田让治



スタッフ



原作：BONES・樋口真嗣・冈田麿里

総监督：樋口真嗣

监督：小林宽

系列构成：冈田麿里

角色原案：青木俊直

角色设计：伊藤嘉之

机械设计：河森正治

怪物概念设计：コヤマシゲト

概念设计：okama

动画制作：BONES



动画将在今年4月播出。



动画的漫画版将由あおき作画，计划于3月9日出版的角川杂志4月刊上开始连载。



故事简介：



坦率而又天真的甘粕ひそね是航空自卫队岐阜基地的勤务新人。由于她总是无意间会在语言上伤到别人，于是她决定加入自卫队，以远离人群。这一决定也深深地改变了她的命运。甘粕遇到了躲藏在基地里“OTF（变态飞翔生物）”龙。刚一遇见，龙就选择她作为自己的驾驶员。当龙载着甘粕在空中翱翔时，她作为龙驾驶员的命运就被决定了。据说，龙掌握着能够左右国家命运的秘密。





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