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河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！

资讯 musquall 2018年02月09日 12:38
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2018年春季开播的TV动画『重神机潘多拉』新角色与超级豪华声优阵容全面解禁！

已公布的雷昂、可依、坤灵、道格等不同出身的角色，

加上此次公布的新角色， “潘多拉小队”，正式启动！

这次我们要发表的4位角色分别是：“重情的小队长”格伦·丁、“潘多拉的顶梁柱”凯恩·易卜拉欣·哈桑、“冷血参谋”云杰、“翔龙的领导者”塞西尔·苏。他们将与雷昂等人并肩作战，是对抗特异进化生物B.R.A.I的“潘多拉”战士们！

格伦·丁的声优为内田雄马，凯恩·易卜拉欣·哈桑的声优为石冢运升，云杰的声优为梅原裕一郎，塞西尔·苏的声优则由茅野爱衣担当！不仅如此，石田彰、中村悠一、近藤孝行、石川界人、桧山修之、能登麻美子、濑户麻沙美也确定加入潘多拉超豪华声优阵容！他们将饰演怎样的角色呢？敬请期待我们后续发表！

 

官网网站（www.project-pandora.cn）与官方微博（@重神机潘多拉）将会发布最新动态哦。欢迎关注！

 

 

＜潘多拉全体队员齐亮相！PV第2弹曝光！＞

《重神机潘多拉》PV第二弹曝光！

已公布的雷昂、可依、坤灵、道格四名角色，加上今天新公布的格伦、凯恩、杰、塞西尔。

命运引导他们8人组成了潘多拉小队，集体亮相PV！

pv

2031年，为开发新一代能源而导致量子反应堆失控的事故“翔龙危机”，引发世界巨变。

特异进化生物B.R.A.I出现，世界上的都市接连遭受重创。

7年后，为了对抗危机，绝对防卫都市新翔龙组建了特种部队“潘多拉”。

以与“翔龙危机”有着很深渊源的刘雷昂为首，出身各异的8位战士组成的潘多拉小队。

人类的希望寄托在了他们身上——

 

官网与微博均公布了PV第二弹，敬请欣赏！

视频截图】

附链接：

 

 

 

＜隆重介绍新角色与豪华配音阵容！＞

让我们隆重来介绍一下，本次公布的新角色！

内田雄马、石冢运升、梅原裕一郎、茅野爱衣等豪华声优齐聚潘多拉。

这次也破例提前公开了部分未发表角色的配音阵容！未来还会有怎么样的角色登场呢？请拭目以待！

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第1张


○格伦·丁  <CV:内田雄马>

重情的小队长

在“翔龙危机”中失去了家人，

志愿加入都市防卫军。军衔是上尉。

为了复仇，不断挑战B.R.A.I，但还是愤恨难平。

 

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第2张


凯恩·易卜拉欣·哈桑  <CV:石冢运升>

潘多拉的顶梁柱

潘多拉的队长，原本是民间军事机构出身的雇佣兵。

为人豪爽、重感情，对成员们很照顾。

重度的花椒上瘾。

 

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第3张



○云杰 <CV:梅原裕一郎>

冷血参谋

“翔龙危机”以前就辅佐在塞西尔身边，也是新翔龙的秘书官。

视曾为同学的雷昂为竞争对手，在反应堆事故后对他投以怀疑的目光。

 

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第4张


○塞西尔·苏<CV：茅野爱衣>

新翔龙的领导者

年轻有为的才女，因父亲在“翔龙危机”中身亡，而继任市长之位。

推进潘多拉小队的组建，亲自兼任防卫军司令官。

为保障城市与市民的安全鞠躬尽瘁。

 

除此之外石田彰、中村悠一、近藤孝行、石川界人、桧山修之、能登麻美子、濑户麻沙美也确定加入潘多拉超豪华声优阵容！更多信息还请继续关注我们的更新哦！

 

＜电视台·网络播出时间表公布详情！＞

Netflix 329日全球首播！英文片名定为《LAST HOPE》！

44日起, 日本各大电视台TOKYO MXWOWOWBS11MBS依次开播！

 

****************************************************************************

329Netflix全球首播

44日起TOKYO MX 毎周三 22:30~

4月6日起WOWOW（有线电视）毎周五 21:30~

4月6日起MBS（大阪电视台）毎周六 27:38~

4月7日起BS11（卫星台）毎周五 23:30~

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＜PV第2弹所使用的插曲《Meteor》 演唱者西泽奏幸寄语！＞

这次公布的PV第2弹中使用了西泽奏幸演唱的新歌《Meteor》。她强有力的歌声为“潘多拉小队”的雄姿更添异彩。今天西泽奏幸还特别为本动画表达了自己的感言。

 

《Meteor》这首歌所表达的主题是“与无机物的羁绊”。

假如我像《重神机潘多拉》的登场人物那样搭乘机甲，参与战斗……

我一定会喜欢上我的机甲吧……

然后，不知道为什么一种非常悲伤的感觉袭来，我就试着写成了歌词。

就算机甲是无机物，一定也能与人产生羁绊。这首歌献给如此信仰的人。

音乐上来说也是很燃的一首曲子，非常期待歌曲与动画相融合的瞬间。

 

《Meteor》将在动画连续剧正片中作为插曲出现。其他还会有许多插曲为《重神机潘多拉》增光溢彩哦。敬请期待！

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第5张


 

3月24日（周六）Anime Japan 2018登台者增加！

为庆祝开播倒计时，现决定公布新增加的Anime Japan 2018舞台活动的登台者！

除了已经公布的河森正治总导演、前野智昭（饰雷昂）、津田健次郎（饰道格）之外，

东山奈央（饰可依）、内田雄马（饰格伦）、梅原裕一郎（饰杰）、茅野爱衣（饰塞西尔）等声优也将集体亮相Anime Japan！以及尚未公布所饰演角色信息的中村悠一也确定出席活动！

他所饰演的角色会在现场公布么…？

除此之外现场也会公布大量重磅消息，大家千万不要错过这个机会哦！

 

活动概要：3月24日【WHITE STAGE】(东京时间)10:25～11:00

登台者（暂定）：河森正治、前野智昭、津田健次郎、内田雄马、梅原裕一郎、茅野爱衣、中村悠一、

                鹫崎健（MC）

 

 

 

 

 

＜TV动画《重神机潘多拉》内容概要＞

〈简介　潘多拉篇〉

2031年，新一代能源装置量子反应堆失控引发事故，世界为之剧变。

突然，从地下散发出的光芒吞没了都市楼群，天翻地覆。

超越并融合了生物、机械、植物的未知特异进化生物“B.R.A.I”出现了。

 

7年后，翔龙重生为绝对防卫都市“新翔龙”。

 

在命运引导下，雷昂、可依、坤灵、道格聚集于新翔龙。

塞西尔、凯恩、杰、格伦将他们纳入城市的防卫军。

为人类存亡而战的特种部队“潘多拉”诞生了。

 

签约之时，希望便寄托给了他们——

 

 

 

＜TV动画《重神机潘多拉》制作团队＞

作团

＜制作人员＞

原作：河森正治/Satelight

总导演河森正治

导演佐藤英一

系列构成：根元岁三

角色原案：江端里沙

重神机设计：河森正治

角色设计：安彦英二

色彩设计：林可奈子

美术监督：伊藤圣

CG导演：后藤浩幸

音乐：得田真裕/真锅昭大

动画制作：Satelight

 

＜配音表＞

刘雷昂：前野智昭

坤灵·叶：花泽香菜

道格·霍巴特：津田健次郎

可依·刘东山奈央

格伦·丁：内田雄马

凯恩·I·哈桑：石冢运升

云杰：梅原裕一郎

塞西尔·苏：茅野爱衣

未公布角色:石田彰、中村悠一、近藤孝行、石川界人、桧山修之、能登麻美子、濑户麻沙美

 

 

中文官网http://project-pandora.cn

日文官网http://project-pandora.jp

＜ 第1弹PV＞https://www.bilibili.com/video/av19218218/

＜第2弹PV＞

＜官方微博＞ @重神机潘多拉

河森正治导演最新TV动画系列《重神机潘多拉》！ 新角色&CV公布！最新PV公开！ Netflix 3月29日全球首播！ 资讯 第6张

 

官方微信公众号＞微信号：重神机潘多拉

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