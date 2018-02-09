漫画《邪神与厨二病少女》动画化确定

由ユキヲ创作的漫画《邪神与厨二病少女（日语：邪神ちゃんドロップキック）》已确定将进行TV版动画化改编。昨日，漫画的Niconico直播活动公布了这一消息。



直播活动同时也播出了动画的第一部宣传视频



动画计划于今年夏季在BS富士等电视台播出，动画也会在Amazon Prime Video上网络独播。动画每一话时长约30分钟。





直播活动也公布了动画的主要声优，动画主要声优如下：



邪神酱 cv 铃木爱奈

花园百合铃 cv 大森日雅

美杜莎 cv 久保田未梦

佩可拉 cv 小坂井祐莉绘

米诺斯 cv 小见川千明

波波隆 cv 佐佐木李子

珀耳塞福涅2世 cv 饭田里穗

橘芽依 cv 原奈津子

游佐 cv 荒浪和沙

浩二（冰酱） cv 寺田御子



动画的主要声优会出席3月24日的“AnimeJapan2018”舞台活动。BS富士的展台也会有动画的周边赠送。



ユキヲ于2012年4月开始在Flex Comix的网络杂志《漫画彗星》上连载漫画《邪神与厨二病少女》。漫画单行本由ほるぷ出版出版，目前已出版9卷。



这部漫画是一部喜剧作品。厨二病少女花园百合铃是一名大学生，某一日她召唤出了魔界的恶魔邪神酱。现在她们只能生活在东京神保町的一所破旧公寓里。为了能够回到魔界，邪神酱每天都打着如何杀死百合铃的算盘。





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