Hi, 请登录

漫画《邪神与厨二病少女》动画化确定

资讯 musquall 2018年02月09日 11:37
标签：         

      由ユキヲ创作的漫画《邪神与厨二病少女（日语：邪神ちゃんドロップキック）》已确定将进行TV版动画化改编。昨日，漫画的Niconico直播活动公布了这一消息。

      直播活动同时也播出了动画的第一部宣传视频

      动画计划于今年夏季在BS富士等电视台播出，动画也会在Amazon Prime Video上网络独播。动画每一话时长约30分钟。

漫画《邪神与厨二病少女》动画化确定 资讯 第1张

漫画《邪神与厨二病少女》动画化确定 资讯 第2张

漫画《邪神与厨二病少女》动画化确定 资讯 第3张


      直播活动也公布了动画的主要声优，动画主要声优如下：

邪神酱 cv 铃木爱奈
花园百合铃 cv 大森日雅
美杜莎 cv 久保田未梦
佩可拉 cv 小坂井祐莉绘
米诺斯 cv 小见川千明
波波隆 cv 佐佐木李子
珀耳塞福涅2世 cv 饭田里穗
橘芽依 cv 原奈津子
游佐 cv 荒浪和沙
浩二（冰酱） cv 寺田御子

      动画的主要声优会出席3月24日的“AnimeJapan2018”舞台活动。BS富士的展台也会有动画的周边赠送。

      ユキヲ于2012年4月开始在Flex Comix的网络杂志《漫画彗星》上连载漫画《邪神与厨二病少女》。漫画单行本由ほるぷ出版出版，目前已出版9卷。

      这部漫画是一部喜剧作品。厨二病少女花园百合铃是一名大学生，某一日她召唤出了魔界的恶魔邪神酱。现在她们只能生活在东京神保町的一所破旧公寓里。为了能够回到魔界，邪神酱每天都打着如何杀死百合铃的算盘。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论