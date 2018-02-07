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新企划《星与翼的悖论》公开声优名单

资讯 菜菜 2018年02月07日 13:49

由「贞本义行」担任角色设计的新企划《星与翼的悖论（星と翼のパラドクス）》，日前公开了声优名单和大型游戏机的试玩活动情报。


新企划《星与翼的悖论》公开声优名单 资讯 第1张

「光」一角将由「小松未可子」配音，「凪」由「白石凉子」配音，而「玲香」将由「諏访彩花」配音。目前确定游戏和动画的参演声优一致。

新企划《星与翼的悖论》公开声优名单 资讯 第2张

故事简介：

在一颗离地球非常、非常远的星球“巡星（メグリボシ）”上，看不到地球的反光。星球被分为两个王国“轰国ア·スレッガ”和“ヴ·レード惺王国”。这个星球出产一种生物能源“星血（ホシノチ）”。这种资源也是两个王国永远的都挣点。战场的主角是多国籍企业“キナナ”开发的巨大兵器“骑动机（エア·リアル）”。骑动机装备有“リアライドシステム”，这个系统能在星球间传递个体情报。只有有着高超操纵技术的外星人和特殊骑士“AZ-One”搭档时才能发挥出骑动机的真实实力。有着更好的学习能力的有感知能力的生命形式的另一个星球上被发现了，那颗星球的名字是“地球”。


【制作团队】

角色设计：贞本义行

机械设计：形部一平、石垣纯哉

剧本：加藤阳一

世界观考证：关西良治

作曲：井筒昭雄

动画製作：SUNRISE


【声优】

光：小松未可子

凪：白石凉子

玲香：諏访彩花


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