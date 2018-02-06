TV版动画《命运石之门0》官方网站公开，新信息公布

周一，MAGES.和角川结束了之前的网页倒计时，开始上线TV版动画《命运石之门0》完整网站。网站公布了新关键视觉图和11名角色的设计图。



新关键视觉图





角色设计图



冈部伦太郎 cv 宫野真守



椎名真由理 cv 花泽香菜



桥田至 cv 关智一



牧濑红莉栖 cv 今井麻美



桐生萌郁 cv 后藤沙绪里



漆原琉华 cv 小林优



菲利斯·喵喵 cv 桃井晴子



阿万音铃羽 cv 田村由香里



比屋定真帆 cv 矢作纱友里



椎名篝 cv 潘惠美



阿万音由季 cv 田村由香里



网站还透露，动画将在3月25日的“AnimeJapan2018”上举办舞台活动。届时，宫野真守、关智一、今井麻美、矢作纱友里会出席活动。



动画计划在今年4月播出。动画改编自同名游戏。动画中所有声优均来自于游戏。游戏是《命运石之门》的Beta世界线。游戏已经在2016年12月发售了日文PS3、PS4、PSV版。在动画《命运石之门》的重播中，最后结局也与首播不一样。



除了游戏和动画外，《命运石之门0》还有漫画和小说。漫画由姫乃タカ作画，小说由角川Sneaker文库出版。





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