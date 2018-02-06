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原创动画《LOST SONG》公开新主视觉图和宣传影像 预计4月播出

资讯 菜菜 2018年02月06日 14:09

Netflix上推出的原创动画《LOST SONG》，即将在4月播出。官方日前公开了本作的新主视觉图和宣传影像。

原创动画《LOST SONG》公开新主视觉图和宣传影像 预计4月播出 资讯

舞台是架空的大陆·努纳西亚。悠久的历史记载着无数的国家和文明的兴起、繁荣、战争、灭亡。住在绿意盎然的边境村落·丹德拉的凛，是个稍有些贪吃、充满精神的女孩子。与可靠又温柔的姐姐·梅尔、以世界第一的科学家为目标的科学宅少年·阿尔、严格但满怀关爱的爷爷一起过着平稳的生活。另一边，住在华丽的王都、被人民爱戴着的歌姬·菲妮丝。她虽然作为某位将要继承王位的王子的王妃候补，却在被重重墙壁包围的深宫中孤独度日。这两人有着其他人类所不具备的特殊力量。她们能够演唱出产生治愈伤口、创造出水、点火等各种各样奇迹的歌声……命运将拥有歌之力量的这两人，分别引导到了残酷的旅程上。当战争的阴影笼罩王国时，即使是奇迹之歌的光辉也被染上了血色。所爱之人的生命被夺走，无声的悲鸣响彻石牢。两人的命运交汇，最后唱出的歌是希望？是绝望？还是……


【制作团队】

原作、监督、剧本：森田纯平（MAGES.）

角色原案：福田知则（MAGES.）

动画进行：樱井亲良

主要角色设计：金子志津枝

次要角色设计：原修一、藤泽俊幸

设计工作：BARNSTORM DESIGN LABO

美术监督：大久保锦一

背景美术：Dehogallery

色彩设计：大西峰代

摄影监督：山本弥芳

音乐：白户佑辅

音乐製作：5pb.Records

製作：LIDENFILMS×Dwango（共同製作）


声优

琳：铃木木乃美

菲妮丝：田村由香里

阿尔：久野美咲

波妮·古德莱特：高桥智秋

亨利·利奥波德：山下诚一郎

阿琉·路克斯：瀨户麻沙美

莫妮卡·路克斯：芹泽优

柯尔蒂：茅野爱衣

梅尔：茅野爱衣

巴兹拉·贝尔莫斯：小山刚志

路德·伯恩斯坦4世：铃木裕斗

维森博士：小形满

塔尔西亚·霍克莱：糸博


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