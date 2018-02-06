《美男高校地球防卫部HAPPY KISS！》公开声优名单及制作团队

原创动画《美男高校地球防卫部LOVE!》即将推出新续作《美男高校地球防卫部HAPPY KISS！》，官方日前公开了本作的声优名单和制作团队名单。





「下鹤直幸」、「小俁凌雅」、「石井孝英」、「安田陆矢」、「叶山翔太」将会参与本作配音。而动画会交给STUDIO COMET负责制作。「高松信司」继续担任监督。

眉难高中“地球防卫部”所属的两名社员由布院烟和鬼怒川热史，某天在澡堂泡澡的时候突然遇到了全身粉红的谜之生物“翁巴特”，请求他们帮忙守护地球。次日，潜入学校的翁巴特给防卫部的全员、以及一直追着翁巴特跑的一年级生箱根有基总共五人戴上了手环，而他们则不得不接受成为“变身少年”守护地球的命运……





【制作团队】

监督：高松信司

系列构成：高松信司

角色原案：宫胁千鹤

角色设计：宫川知子

总作画监督：宫川知子、小泉初荣

美术监督：河合泰利

色彩设计：津守裕子

CG监督：沼尻勇人

摄影监督：田中博章

编辑：小岛俊彦

音乐：yamazo

音乐製作：PONY CANYON

音响监督：高松信司

製作：Studio Comet





【声优】

修善寺镜太郎：下鹤直幸

雾岛龙马：小俁凌雅

和仓七绪：石井孝英

万座太子：安田陆矢

道后一六：叶山翔太



