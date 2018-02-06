petit milady、Pyxis将为动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹》演唱主题曲

周日，动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹（日语：ありすorありす ～シスコン兄さんと双子の妹～）》官方推特透露，歌唱二人组petit milady将为动画片头主题曲。周六，官方推特也透露，歌唱二人组Pyxis将为动画演唱片尾曲。

petit milady是由声优悠木碧和声优竹达彩奈组成的组合。Pyxis是由声优伊藤美来、丰田萌绘组成的组合。

动画将从4月起开始播出。

动画的主要制作人员如下：

监督：小林浩辅

角色设计：桑原直子

脚本：藤本冴香

音响监督：阿部信行

制作：EMT Squared

杂志之前公布的动画的部分声优：



蓝璃（あいり） cv 日高里菜

马可（マコ） cv 高森奈津美

可可（ココ） cv 诹访彩花

姫咲 cv 德井青空

流叶（るは） cv 大西沙织

あるぱかさん cv 新田日和

カビうさぎ cv 新田日和

哥哥 cv 松冈祯丞 璃星（りせ） cv 佐仓绫音 蓝璃（あいり） cv 日高里菜马可（マコ） cv 高森奈津美可可（ココ） cv 诹访彩花姫咲 cv 德井青空流叶（るは） cv 大西沙织あるぱかさん cv 新田日和カビうさぎ cv 新田日和哥哥 cv 松冈祯丞



