贞本义行角色设计的新企划《星与翼的悖论》新情报公布

昨日，由贞本义行负责角色设计的新企划《星と翼のパラドクス（暂译：星与翼的悖论）》在其官方网站公布了故事大概和三位主角的视觉图。

故事简介：





在一颗离地球非常、非常远的星球“巡星（メグリボシ）”上，看不到地球的反光。星球被分为两个王国“轟国ア·スレッガ”和“ヴ·レード惺王国”。这个星球出产一种生物能源“星血（ホシノチ）”。这种资源也是两个王国永远的都挣点。战场的主角是多国籍企业“キナナ”开发的巨大兵器“骑动机（エア·リアル）”。骑动机装备有“リアライドシステム”，这个系统能在星球间传递个体情报。只有有着高超操纵技术的外星人和特殊骑士“AZ-One”搭档时才能发挥出骑动机的真实实力。有着更好的学习能力的有感知能力的生命形式的另一个星球上被发现了，那颗星球的名字是“地球”。





三位主角的视觉图，主角的姓名都未公布





角色设计：贞本义行

动画制作：日升

机械设计：形部一平、石垣纯哉

脚本：加藤阳一

世界观考证：関西リョウジ

作曲：井筒昭雄

网站也宣布，小松未可子、白石凉子、诹访彩花会参与动画配音。她们配音的角色尚未公布。





网站的标语写到“生命环绕之星，两人飘荡之翼”。项目logo下有一行英文小字，意思是“当两颗星球连在一起、两个灵魂变成一个，通往和平之路将会展现。”



