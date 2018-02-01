动画《妖怪旅馆营业中》追加声优公布

昨日，动画《妖怪旅馆营业中（日语：かくりよの宿飯）》官方网站宣布，声优石见舞菜香将加盟动画，为动画中手鞠河童チビ配音。

昨日，动画的官方推特也公布了这一消息，并贴出了一张带有“チビ散步”标签的图。

动画改编自友麻碧原作、Laruha插画的同名角色小说。小说由角川富士见L文库出版，目前已经出版了7卷。小说的漫画版《かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。》由衣丘わこ作画，在角川《B's-LOG COMIC》上连载，单行本已发售3卷。

动画主要制作人员如下：

动画主要声优如下：

津场木葵 cv 东山奈央

大旦那 cv 小西克幸

银次 cv 土岐隼一

晓 cv 内田雄马

阿凉 cv 加隈亚衣

白夜 cv 田丸笃志

チビ cv 石见舞菜香

故事简介：





老字号旅馆“天神屋”，座落于妖魔鬼怪所栖息的世界──隐世。看得见妖怪的善良女大学生葵，不知不觉中养成做料理喂食妖怪的习惯。某天，葵在喂食妖怪时，突然被天神屋的“大老板”鬼神给抓走了。据大老板所言，葵成了祖父欠下巨债的担保品，必须嫁入他们家。

不愿从命的葵想出一计，她发下豪语──要在天神屋工作还债，没想到却引起妖怪们群情激愤……面对暴躁的土蜘蛛、冷冰冰的雪女、不知是敌是友的无脸女、狸猫、天狗，还有忽冷忽热的大老板鬼神，葵只能以美味料理与不认输的骨气收服他们！



