动画《我的英雄学院》第三季4月播出

昨日，漫画集別天荒人在推特上贴出了他作画的漫画《我的英雄学院ILLEGALS Vigilante》单行本第三卷的封面。封面上显示，动画《我的英雄学院》第三季将于4月7日起开始播出。和之前一样，动画会在YTV、NTV以及27个附属电视台播出。

漫画《我的英雄学院ILLEGALS Vigilante》是漫画《我的英雄学院》的正统外传，由古桥秀之原作、別天荒人作画，聚焦敌对英雄。





动画主要制作人员如下：



欧尔麦特 cv 三宅健太

爆豪胜己 cv 冈本信彦

丽日御茶子 cv

饭田天哉 cv

蛙吹梅雨 cv

峰田实 cv 广桥凉

常暗踏阴 cv 细谷佳正

八百万百 cv 井上麻里奈

切岛锐児郎 cv 增田俊树

上鸣电気 cv 畠中祐

轰焦冻 cv

青山优雅 cv 桑野晃辅

耳郎响香 cv 真堂圭

芦户三奈 cv

障子目藏 cv 西田雅一

尾白猿夫 cv 三好晃祐

濑吕范太 cv 古岛清孝

叶隐透 cv 名冢佳织

砂藤力道 cv 奈良彻 绿谷出久 cv 山下大辉欧尔麦特 cv 三宅健太爆豪胜己 cv 冈本信彦丽日御茶子 cv 佐仓绫音 饭田天哉 cv 石川界人 蛙吹梅雨 cv 悠木碧 峰田实 cv 广桥凉常暗踏阴 cv 细谷佳正八百万百 cv 井上麻里奈切岛锐児郎 cv 增田俊树上鸣电気 cv 畠中祐轰焦冻 cv 梶裕贵 青山优雅 cv 桑野晃辅耳郎响香 cv 真堂圭芦户三奈 cv 喜多村英梨 障子目藏 cv 西田雅一尾白猿夫 cv 三好晃祐濑吕范太 cv 古岛清孝叶隐透 cv 名冢佳织砂藤力道 cv 奈良彻



