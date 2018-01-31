动画《我的英雄学院》第三季4月播出

昨日，漫画集別天荒人在推特上贴出了他作画的漫画《我的英雄学院ILLEGALS Vigilante》单行本第三卷的封面。封面上显示，动画《我的英雄学院》第三季将于4月7日起开始播出。和之前一样，动画会在YTV、NTV以及27个附属电视台播出。
漫画《我的英雄学院ILLEGALS Vigilante》是漫画《我的英雄学院》的正统外传，由古桥秀之原作、別天荒人作画，聚焦敌对英雄。
《我的英雄学院》（日语：僕のヒーローアカデミア）是由堀越耕平创作的一部少年漫画。漫画于集英社杂志《周刊少年Jump》2014年32期开始连载，每话的标题是“No.○”。漫画曾获得“NEXT漫画大奖2015（日语：次にくるマンガ大賞2015）”票选第一，“日本全国书店店员推荐漫画2015（日语：全国書店員が選んだおすすめコミック2015）”票选第二。
动画第一季于2016年4月3日起在MBS/TBS播出，全13话。第二季于2017年4月播出，全25话。
动画主要制作人员如下：
原作：堀越耕平
监督：长崎健司
系列构成·脚本：黑田洋介
角色设计·总作画监督：马越嘉彦
美术监督：池田繁美・丸山由纪子
色彩设计：菊地和子
撮影监督：池上真崇
编集：坂本久美子
音响监督：三间雅文
音乐：林友树
动画制作：BONES
出品：我的英雄学院制作委员会
监督：长崎健司
系列构成·脚本：黑田洋介
角色设计·总作画监督：马越嘉彦
美术监督：池田繁美・丸山由纪子
色彩设计：菊地和子
撮影监督：池上真崇
编集：坂本久美子
音响监督：三间雅文
音乐：林友树
动画制作：BONES
出品：我的英雄学院制作委员会
动画主要声优如下：
绿谷出久 cv 山下大辉
欧尔麦特 cv 三宅健太
爆豪胜己 cv 冈本信彦
丽日御茶子 cv 佐仓绫音
饭田天哉 cv 石川界人
蛙吹梅雨 cv 悠木碧
峰田实 cv 广桥凉
常暗踏阴 cv 细谷佳正
八百万百 cv 井上麻里奈
切岛锐児郎 cv 增田俊树
上鸣电気 cv 畠中祐
轰焦冻 cv 梶裕贵
青山优雅 cv 桑野晃辅
耳郎响香 cv 真堂圭
芦户三奈 cv 喜多村英梨
障子目藏 cv 西田雅一
尾白猿夫 cv 三好晃祐
濑吕范太 cv 古岛清孝
叶隐透 cv 名冢佳织
砂藤力道 cv 奈良彻
欧尔麦特 cv 三宅健太
爆豪胜己 cv 冈本信彦
丽日御茶子 cv 佐仓绫音
饭田天哉 cv 石川界人
蛙吹梅雨 cv 悠木碧
峰田实 cv 广桥凉
常暗踏阴 cv 细谷佳正
八百万百 cv 井上麻里奈
切岛锐児郎 cv 增田俊树
上鸣电気 cv 畠中祐
轰焦冻 cv 梶裕贵
青山优雅 cv 桑野晃辅
耳郎响香 cv 真堂圭
芦户三奈 cv 喜多村英梨
障子目藏 cv 西田雅一
尾白猿夫 cv 三好晃祐
濑吕范太 cv 古岛清孝
叶隐透 cv 名冢佳织
砂藤力道 cv 奈良彻
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
评论