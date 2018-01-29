Netflix原创动画《B: The Beginning》公开预告片

网络影视网站Netflix即将推出原创动画《B: The Beginning》，动画由Production I.G负责制作，预计3月2日播出。官方日前公开预告片。
回到王立警察特殊犯罪搜查课的天才搜查官奇斯·弗里克，正在追查某起事件的犯人。那是只追杀凶恶犯罪者的连续杀人鬼，通称“Killer B”。
他在犯罪现场必然会刻下的“B”之文字引起人们注目，也引来种种猜想。
“B”——那是为她留下的讯息。“我就在这里……”即使身体化作异形，黑羽仍不断刻下无法传达到的思念。
奇斯与黑羽，素昧平生的两人之命运，终将被同一个阴谋所吞噬——
【制作团队】
监 督：中泽一登、山川吉树
製 作 人：黑木类
系列构成、剧本：石田胜也
角色设计、总作画监督：中泽一登
美术设计：伊井藏
机械设计：常木志伸
道具设计：津坂美织、富田收子
色彩设计：境成美
美术监督：田中孝典
3DCG监督：磯部兼士
摄影监督：荒井荣儿
音响监督：长崎行男
音 乐：池赖广
编 辑：植松淳一
製 作：Production I.G
【声优】
奇斯·风间·弗里克：平田广明
黑羽：梶裕贵
星名莉莉：瀨户麻沙美
埃里克·托加：东地宏树
鲍利斯·迈尔：稻叶实
吉永凯拉：小清水亚美
布莱恩·布兰顿：丰永利行
马里奥：田中进太郎
让·亨利·里夏尔：后藤敦
吉尔伯特·罗斯：森川智之
皆月：石川界人
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