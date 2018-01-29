富坚义博《全职猎人》连载再开！

1月29日发售的《周刊少年Jump》9号上，富坚义博老师的大长篇少年漫画《全职猎人》连载再开。

漫画《全职猎人》「HUNTER×HUNTER」休刊之前最后一期连载是2017年9月发售的2017年40号。踏入未知大陆的各位猎人们集结，《暗黑大陆篇》开始。单行本第35卷将于2月2日发售。

《全职猎人》是日本漫画家富坚义博的一部漫画作品。该作于1998年起在日本漫画杂志《周刊少年Jump》（集英社）不定期连载，另亦有根据原作改编的同名电视动画、剧场版和电子游戏等周边媒体产品。

故事简介

主人公杰·富力士从小在鲸鱼岛长大，与米特阿姨和阿婆相依为伴。性格开朗的他，有着能与动物沟通的灵性。因为无父无母，杰将米特阿姨当成自己的生母爱着。直到9岁那一年，杰在森林里被一位青年男子搭救。从他口中杰得知自己的父亲还活着而且职业是猎人。在说服米特阿姨之后，杰独自踏上了寻父的征程。于是，杰决定成为猎人，从这里开始找寻他父亲的踪迹。靠这样一种信念开始了冒险旅途，并在旅途当中结交好友，不断成长，从而引发了后面的所有故事，引出猎人的精彩世界。

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