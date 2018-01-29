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富坚义博《全职猎人》连载再开！

资讯 十月轻舞 2018年01月29日 11:02
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　　1月29日发售的《周刊少年Jump》9号上，富坚义博老师的大长篇少年漫画《全职猎人》连载再开。

富坚义博《全职猎人》连载再开！ 资讯

　　漫画《全职猎人》「HUNTER×HUNTER」休刊之前最后一期连载是2017年9月发售的2017年40号。踏入未知大陆的各位猎人们集结，《暗黑大陆篇》开始。单行本第35卷将于2月2日发售。

　　《全职猎人》是日本漫画家富坚义博的一部漫画作品。该作于1998年起在日本漫画杂志《周刊少年Jump》（集英社）不定期连载，另亦有根据原作改编的同名电视动画剧场版和电子游戏周边媒体产品。

故事简介

　　主人公杰·富力士从小在鲸鱼岛长大，与米特阿姨和阿婆相依为伴。性格开朗的他，有着能与动物沟通的灵性。因为无父无母，杰将米特阿姨当成自己的生母爱着。直到9岁那一年，杰在森林里被一位青年男子搭救。从他口中杰得知自己的父亲还活着而且职业是猎人。在说服米特阿姨之后，杰独自踏上了寻父的征程。于是，杰决定成为猎人，从这里开始找寻他父亲的踪迹。靠这样一种信念开始了冒险旅途，并在旅途当中结交好友，不断成长，从而引发了后面的所有故事，引出猎人的精彩世界。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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