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动画《工作细胞》主要声优公布

资讯 musquall 2018年01月26日 16:27
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      今日，TV版动画《工作细胞（日语：はたらく細胞）》在其官方网站公布了动画的5位主要声优

红血球 cv 花澤香菜
白血球（嗜中性） cv 前野智昭
杀手T細胞 cv 小野大辅
巨噬细胞 cv 井上喜久子
血小板 cv 长绳麻理亚

动画主要制作人员如下：

监督: 鈴木健一
脚本: 柿原優子、鈴木健一
音乐: 末廣健一郎、MAYUKO
人物设定: 吉田隆彦
系列构成: 柿原優子
美术监督: アトリエPlatz
色彩设计: 水野愛子
总作画监督: 吉田隆彦、玉置敬子
摄影监督: 大島由貴
道具设计: 三室健太
剪辑: 廣瀬清志（editz）
音响监督: 明田川仁
音响: マジックカプセル
制片人: 高橋祐馬
CG 导演: 中島豊
美术设计: 曽野由大、橋口コウジ
细菌人设: 三室健太
动作作画监督: 三室健太
副人物设定: 玉置敬子
动画制片人: 若松剛
动画制作: david production
出品: 講談社、Aniplex、david production

动画《工作细胞》主要声优公布 资讯

      动画改编自清水茜的同名漫画。漫画于讲谈社杂志《月刊少年Sirius》2015年4月刊开始连载。去年8月，讲谈社发售了漫画单行本第5卷。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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