动画《工作细胞》主要声优公布

今日，TV版动画《工作细胞（日语：はたらく細胞）》在其官方网站公布了动画的5位主要声优。



红血球 cv 花澤香菜

白血球（嗜中性） cv 前野智昭

杀手T細胞 cv 小野大辅

巨噬细胞 cv 井上喜久子

血小板 cv 长绳麻理亚



动画主要制作人员如下：



监督: 鈴木健一

脚本: 柿原優子、鈴木健一

音乐: 末廣健一郎、MAYUKO

人物设定: 吉田隆彦

系列构成: 柿原優子

美术监督: アトリエPlatz

色彩设计: 水野愛子

总作画监督: 吉田隆彦、玉置敬子

摄影监督: 大島由貴

道具设计: 三室健太

剪辑: 廣瀬清志（editz）

音响监督: 明田川仁

音响: マジックカプセル

制片人: 高橋祐馬

CG 导演: 中島豊

美术设计: 曽野由大、橋口コウジ

细菌人设: 三室健太

动作作画监督: 三室健太

副人物设定: 玉置敬子

动画制片人: 若松剛

动画制作: david production

出品: 講談社、Aniplex、david production



动画改编自清水茜的同名漫画。漫画于讲谈社杂志《月刊少年Sirius》2015年4月刊开始连载。去年8月，讲谈社发售了漫画单行本第5卷。





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