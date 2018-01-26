动画《宅男腐女》宣传视频第一弹播出，主要制作人员公布

今日，TV版动画《宅男腐女恋爱真难（日语：ヲタクに恋は難しい）》官方网站开始播出动画的第一部宣传视频。官方网站也公布了动画的主要制作人员。
PV第一弹
先前播出的先行特报视频
动画主要制作人员如下：
原作：ふじた《宅男腐女恋爱真难》（《comic POOL》连载）
监督・系列构成：平池芳正
角色设计：安田京弘
道具设定：朝井聖子
美术设定：袈裟丸絵美
美术监督：諸熊倫子
色彩设计：坂本いづみ
摄影监督：青嶋俊明
音乐：本間昭光
音响监督：土屋雅紀
音响制作：HALF H・P STUDIO
出品：Aniplex、富士电视台、一迅社
动画制作：A-1 Pictures
动画将从2018年4月起在富士电视台“Noitamina”节目播出。
动画主要声优如下：
桃濑成海 cv 伊达朱里纱
二藤宏嵩 cv 伊东健人
小柳花子 cv 泽城美雪
桦仓太郎 cv 杉田智和
二藤尚哉 cv 梶裕贵
樱城光 cv 悠木碧
ふじた于2014年起在pixiv上刊登这部漫画。2015年11月，漫画转移至一迅社数字漫画杂志《comic POOL》连载。一迅社将在2月2日出版漫画单行本第5卷。漫画累计已经销售超过420万本。
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