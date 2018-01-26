动画《宅男腐女》宣传视频第一弹播出，主要制作人员公布

今日，TV版动画《宅男腐女恋爱真难（日语：ヲタクに恋は難しい）》官方网站开始播出动画的第一部宣传视频。官方网站也公布了动画的主要制作人员。



PV第一弹



先前播出的先行特报视频



动画主要制作人员如下：



原作：ふじた《宅男腐女恋爱真难》（《comic POOL》连载）

监督・系列构成：平池芳正

角色设计：安田京弘

道具设定：朝井聖子

美术设定：袈裟丸絵美

美术监督：諸熊倫子

色彩设计：坂本いづみ

摄影监督：青嶋俊明

音乐：本間昭光

音响监督：土屋雅紀

音响制作：HALF H・P STUDIO

出品：Aniplex、富士电视台、一迅社

动画制作：A-1 Pictures



动画将从2018年4月起在富士电视台“Noitamina”节目播出。



动画主要声优如下：



桃濑成海 cv 伊达朱里纱

二藤宏嵩 cv 伊东健人

小柳花子 cv 泽城美雪

桦仓太郎 cv 杉田智和

二藤尚哉 cv 梶裕贵

樱城光 cv 悠木碧



ふじた于2014年起在pixiv上刊登这部漫画。2015年11月，漫画转移至一迅社数字漫画杂志《comic POOL》连载。一迅社将在2月2日出版漫画单行本第5卷。漫画累计已经销售超过420万本。





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