超次元明星诞生季，中国超级英雄横空出世

2018年1月24日，由分享时代主办的星耀分享·虚拟明星风尚盛典在北京举行。此次盛典是国内首次真人明星虚拟形象IP盛会，旨在探索二加三次元泛娱乐新路径，创造文化IP新价值产业链。为粉丝打造全新的虚拟世界，创造多元新体验。在盛典的品牌发布会上，“星迷宇宙”横空出世。





星迷宇宙，是分享时代打造的一款超级IP联盟，通过建立一整套宏大的世界观，实现真人明星、历史人物和动漫IP形象的融合。打破二、三次元间的壁垒，结合多元化的技术与渠道，创造新的IP价值，建立新的产业生态链。真人明星与虚拟角色的融合与拓展，实现明星新IP价值的再造，实现更多元化的内容和产品嫁接。用现在粉丝喜爱的表现形式，为业内带来新的价值增长点。





历史人物用现代年轻人喜爱的画风闪亮登场，是星迷宇宙的另一大看点。品牌方负责人表示，中国的历史上有很多风流人物，比现代人臆想的那些英雄，要更加传奇。这是中国的传统文化，打造历史人物动漫IP，使之融入到游戏、动漫等各种年轻人喜爱的产品当中，也是一个中国文化产业人的使命。





盛典现场大咖云集，除了多位真人明星助阵出席之外，还有更多国内知名原创动漫IP为盛典打call。张小盒、炮炮兵、被窝猫、年娃、春妮等等多个形象的人偶一步一步走过红毯，简直是不能太萌。





星迷宇宙是多维宇宙概念下的世界观，可以让各种风格的动漫形象IP，历史名人、城市IP、真人明星虚拟角色，以及各类二次元动漫明星将在星迷的舞台上实现穿越大碰撞。所有大家喜欢的动漫形象都可以通过星迷宇宙进行互动。





目前星迷宇宙的超级英雄阵容已有陈赫虚拟形象陈赤赤，刘涛虚拟形象Tamia，杜海涛虚拟形象涛涛熊等100多位明星的动漫形象。而来自迈克尔·杰克逊家族的著名歌手、音乐制作人布兰登·霍华德的虚拟形象则是星迷宇宙当中首个来自美国的超级英雄。





这些中国版的超级英雄们将如何拯救世界？大家喜爱的各种角色将如何联系在一起？星迷宇宙的世界已然开启。