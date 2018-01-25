TV动画《苍天之拳REGENESIS》公开追加声优





电视动画《苍天之拳REGENESIS》人设图及4名追加声优公布。动画将从2018年4月起在东京MX播出。此外，动画也将从2018年4月起在Amazon Prime上独家播放。

希望目录的持有者犹太女孩艾丽卡由上坂堇配音，北斗刘家拳分支高手流飞燕由子安武人配音，西斗月拳的继承人也沙加由佐藤节次配音，拳志郎的妻子潘玉玲由冬马由美配音。片头曲是AK-69的「蒼天の果て」，而片尾曲则由上坂堇演唱「祈りの星空」。

漫画《苍天之拳》是漫画家原哲夫的作品，是他的漫画《北斗神拳》的前传。《苍天之拳》于新潮社杂志《周刊漫画Bunch》2001年创刊号至2010年第39期连载，单行本共22卷。杂志《周刊漫画Bunch》也在漫画完结后休刊。漫画曾在2006年被改编成TV版动画，共26话。

《苍天之拳REGENESIS》是漫画《苍天之拳》的续集。漫画于2017年10月起在德间书店杂志《月刊漫画Zenon》12月刊开始连载。漫画由原哲夫原作、八津弘幸脚本、辻秀辉作画。漫画在宣传时暗示，主角霞拳志郎将会死亡。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。



