动画《魔法少女网站》声优、主题曲演唱者、播出信息公布

今日出版的秋田书店杂志《周刊少年Champion》第9期公布了TV版动画《魔法少女网站（日语：魔法少女サイト）》的声优、主题曲演唱者。动画将于今年4月在MBS、TBS、BS-TBS节目“アニメイズム”播出。此外，动画还会在Amazon Prime Video播出。



动画主要声优如下：



朝雾彩 cv 大野柚布子

奴村露乃 cv 茜屋日海夏

潮井梨奈 cv 鈴木爱奈

穴泽虹海 cv 芹泽优

雫芽纱理奈 cv 山崎遥



偶像组合i☆Ris将会为动画演唱片头主题曲。主题曲名尚未公布。



动画的主要制作人员。



监督：松林唯人

系列构成：伊神贵世

角色设计：涩谷秀

动画制作：production doA



2017年9月出版的漫画单行本第7卷在其书腰处宣布，漫画已经决定进行TV版动画改编，动画计划在2018年播出。



佐藤健太郎于2013年7月18日起在秋田书店漫画网站“Champion Tap!”上更新漫画《魔法少女网站》。漫画也将移籍至同社纸制杂志《周刊少年Champion》连载。这部漫画是佐藤另一部漫画《魔法少女末世》的番外篇作品。



故事主角是高中女生朝雾彩。朝雾彩过着在学校中每天被同学欺凌，在家中被哥哥虐待的生活。在精神几乎崩溃之时，朝雾彩误打误撞的进入了一个“魔法少女网站”，并获得了魔法少女的手杖，拥有了魔法力量。某天，彩又被同学欺凌时，她使出了手杖的力量，同学突然就从她的眼前消失了。消失之后，同学出现在了一个远离她的地方，最后凄惨的死去。而这个魔法少女手杖的能力并非能够无限使用，使用一次使用者的寿命就会减少，当魔法少女手上的纹章完全消失时魔法少女就会死去。而在故事的设定中一共有18个魔法少女网站，有18个网站管理人也就是至少存在18位魔法少女，尽管女主角圣母属性爆棚因为意外的杀死了同学而负有罪恶感，但有其他魔法少女在抢夺手杖从而引发了魔法少女之间的争斗。





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