远山绘麻《要你对我XXX!》真人化 玉城TINA&小関裕太主演





日本漫画家远山绘麻原作的漫画《要你对我XXX!》将拍摄真人电影和日剧。

漫画《要你对我xxx》「わたしに××しなさい！」是远山绘麻的少女漫画作品。2009年至2015年在讲谈社的少女漫画杂志『Nakayoshi』连载。故事讲述了人气手机小说家女高中生冰室雪菜为了创作胁迫同学北见时雨体验恋爱经验的浪漫故事。单行本全19卷发售中，本作曾获得第36回讲谈社漫画赏儿童部门大奖。

真人电影版和日剧中女主角雪菜将由玉城TINA出演，时雨由小关裕太出演。监督是曾执导《大家早上好》的山本透。日剧预计今年春季开播，电影版将于夏季上映。

故事简介

主人公冰室雪菜有一双让大家都害怕的眼睛。在班里称“绝对零度雪女”，但是，她其实是一个在女子高中生里有很高人气的手机小说家，名字叫这尤比奈，但大家都对此全然不知。唯一知道的是她的表弟——晶。雪菜平常很少和大家说话，有观察别人的爱好，观察后写成将其写成手机小说。但对她的小说，读者都说缺少爱，雪菜为此而烦恼。

在烦恼如何写出带有爱的作品之时，她认识了外表阳光人气很高的北见时雨。可是在一次偶然之下，她意外知道学校最受欢迎的男同学·时雨的秘密……而知道了这个秘密的雪菜，决定利用时雨来体验恋爱的经验，而晶的坚决和麻美的出现会对此有何改变……绝对服从，恋爱的终极任务即将拉开帷幕……

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