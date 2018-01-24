动画《学园奶爸》追加声优公布

今日，TV版动画《学园奶爸（日语：学園ベビーシッターズ）》官方网站宣布，声优细谷佳正将加盟动画，为犬井博幸配音。犬井是大鹿岛龙一一岁的前辈。虽然看上去是个不良，其实他是个善良的人。





这部动画已经于2018年1月7日起在东京MX等电视台播出。



动画主要制作人员如下：



监督：森下柊圣

系列构成：柿原优子

人物设计：大泽美奈

音响监督：本山哲

音乐：川田瑠夏

动画制作：Brain's Base

制作：“学园奶爸”制作委员会



动画主要声优如下：



鹿岛龙一 cv 西山宏太朗

鹿岛虎太郎 cv 古木望

狼谷隼 cv 梅原裕一郎

狼谷鹰 cv 三瓶由布子

熊冢奇凛 cv 小原好美

狸冢拓马 cv 斋藤彩夏

狸种数马 cv 种崎敦美

猿渡美鸟 cv 本渡枫

兔田义仁 cv 前野智昭

理事长（森之宫羊子） cv 宫寺智子

犀川惠吾 cv 小野大辅



小野大辅还将演唱片头曲《Endless happy world》，组合ひょろっと男子（西山宏太朗、梅原裕一郎）将演唱片尾曲《おしえてョ》。



动画改编自时计野针的同名漫画。漫画于白泉社杂志《LaLa》2009年11月刊开始连载，单行本已经出版了15卷。



故事简介：



鹿岛龙一和年幼的弟弟鹿岛虎太郎因一场空难失去了双亲，两兄弟被一样在同场空难失去儿子和儿媳妇的森之宫学园理事长收养，但交换条件却是龙一必须在学园里的褓母室担任褓母……





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