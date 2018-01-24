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剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图

资讯 musquall 2018年01月24日 12:45
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      周二，剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》官方网站公布了动画的角色设计图。

马琪雅（マキア） cv 石见舞菜香

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第1张

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第2张


艾利亚（エリアル） cv 入野自由

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第3张

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第4张

雷丽雅（レイリア） cv 茅野爱衣

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第5张

库里姆（クリム） cv 梶裕贵

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第6张

拉西奴（ラシーヌ） cv 泽城美雪

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第7张

兰古（ラング） cv 细谷佳正

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第8张

米多（ミド） cv 佐藤利奈

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第9张

蒂塔（ディタ） cv 日笠阳子

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第10张

梅多梅尔（メドメル） cv 久野美咲

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第11张

伊佐尔（イゾル） cv 杉田智和

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第12张

巴罗（バロウ） cv 平田广明

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第13张

动画主要制作人员如下：

监督・脚本：冈田麿里
副监督：篠原俊哉
角色原案：吉田明彦
角色设计・总作画监督：石井百合
主动画师：井上俊之
核心·导演：平松祯史
美术监督：東地和生
美术设定・概念设计：冈田有章
音乐：川井宪次
音响监督：若林和弘
动画制作：P.A.WORKS
出品：バンダイビジュアル／博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／ランティス／P.A.WORKS／Cygames
发行：ショウゲート

剧场版动画《さよならの朝に約束の花をかざろう》公布角色设计图 资讯 第14张

      这部剧场版动画计划于2月24日在日本上映。这部动画也是冈田麿里首次担当监督的作品。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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