动画《爱吃拉面的小泉同学》与日清杯面联合文件夹发布

动画《爱吃拉面的小泉同学》与日清食品“杯面”联合推出了一系列文件夹。从昨日起至2月4日，在全日本的7-11便利店购买日清杯面就可以得到一个联合文件夹（全4种）。





动画《爱吃拉面的小泉同学（日语：ラーメン大好き小泉さん）》改编自鸣见奈留的同名漫画。鸣见奈留于竹书房杂志《漫画生活Storia》第三期开始连载漫画《爱吃拉面的小泉同学》，目前单行本已经出版了4卷。漫画曾在2015年被改编成真人日剧，并在2016年推出了新春和年末两部SP日剧。



漫画讲述了第一眼看上去是酷美人，也有着喜欢吃拉面这不为人知的另一面的高中女生小泉同学的日常生活。



动画主要声优如下：



小泉同学 cv 竹达彩奈

大泽悠 cv 佐仓绫音

中村美沙 cv 鬼头明里

高桥润 cv 原由实



动画主要制作人员如下：



监督：セトウケンジ

系列构成：高桥龙也

场景：高桥龙也、浦畑达彦、関根アユミ

角色设计：谷拓也

总作画监督：谷拓也、樱井正明

美术监督：若林里纱(アトリエPlatz)

色彩设计：松山爱子

摄影监督：浅黄康浩

编集：三岛章纪

音响监督：本山哲

音响制作：グルーヴ

音乐：田中贵&细野しんいち

音乐制作人：福田正夫

音乐制作：FlyingDog

Casting制作人：谷村诚

视频编辑：IMAGICA

动画制作：Studio五组、AXsiZ

出品：《爱吃拉面的小泉同学》制作委员会



动画片头曲是铃木实里的《FEELING AROUND》，片尾曲是西泽幸奏的《LOVE MEN HOLIC》。



目前动画正在热播中。





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