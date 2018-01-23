动画《闪电十一人 战神的天平》关键视觉图公布，4月播出

周日，动画《闪电十一人 战神的天平》正式对外开放。官方网站公布了一张关键视觉图，并宣布动画将在今年4月播出。去年8月，动画原作游戏《闪电十一人 战神的天平》的开发商Level-5曾宣布，动画将在今年春季播出。



游戏《闪电十一人 战神的天平》，计划在2018年夏季登录PS4、任天堂NS、iOS和安卓平台。



故事简介：



时间线坐落在第一部作品后的平行世界。雷门中学足球队在Football Frontier大赛中取得优胜，外星学园并未出现及袭击雷门中学，闪电日本队于Football Frontier International世界大赛惨败，雷门Football Frontier大赛的夺冠成员全员以强化委员之名义，被分散到各地的国中，强化总体实力，此平行世界的中学足球队必须有赞助商才能运营足球队。之后，在伊那国岛有一群热爱足球的中学生，因为伊那国中学的校长觉得伊那国岛无法继续追随足球的热潮加上毫无经费请赞助商，从而废止足球部。突然有个神秘赞助商表示，要是他们转入雷门并且赢过一场的话，就提供伊那国赞助。主人公们认为这是他们最后的机会。为了证明他们对足球的热忱，决定前往东京入读雷门中学参加比赛。作品剧情将从三位主要角色稻森明日人、灰崎凌兵、野坂悠马的视角个别展开。



漫画版《闪电十一人 战神的天平》已经于1月15日出版的小学馆杂志《月刊CoroCoro》2018年2月刊开始连载。





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