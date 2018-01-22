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《飙速宅男》新舞台剧公开新角色演员情报

资讯 菜菜 2018年01月22日 12:58

漫画家渡边航原作的自行车运动漫画《飙速宅男（弱虫ペダル）》，即将推出新一部舞台剧「新インターハイ篇～箱根学园王者复格（ザ・キングダム）～」，预计3月2日上演。官方日前公开了演员相关新情报，箱根学园的黑田雪成将由伊藤澄也、真波山岳将由杉山真宏演出。

《飙速宅男》新舞台剧公开新角色演员情报 资讯 第1张

《飙速宅男》新舞台剧公开新角色演员情报 资讯 第2张

《飙速宅男》新舞台剧公开新角色演员情报 资讯 第3张

本作的主角是千叶县立总北高中的新生小野田坂道，他是一名热爱动画游戏和秋叶原的御宅族。这样的他由于在初中时代没有遇到拥有相同喜好的同学，所以他打算在进入高中以后一定要加入动漫画研究部。只不过，想加入的社团却因为成员不足而活动休止了。面对如此状况，小野田坂道开始意气消沉了。另一方面，同样也是新生、初中时代活跃于各大自行车比赛的今泉俊辅，某日在训练的时候见到小野田坂道骑着自行车爬上陡坡的过程，故事由此正式展开。


STAFF

演出＆脚本：西田シャトナー

音乐：manzo


CAST：

【总北高中】

小野田坂道：醍醐虎汰朗

今泉俊辅：猪野广树

鸣子章吉：百瀬朔

手嶋纯太：鲸井康介

青八木一：八岛谅

鏑木一差：原嶋元久

古贺公贵：本川翔太


【箱根学园】

泉田塔一郎：河原田巧也

苇木场拓斗：富永勇也

黑田雪成：伊藤澄也

真波山岳：杉山真宏

铜桥正清：兼崎健太郎

新开悠人：饭山裕太


【京都伏见高中】

御堂筋翔：林野健志

水田信行：桝井贤斗

岸神小鞠：天羽尚吾

山口纪之：一瀬悠


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