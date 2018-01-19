TV动画《棒球大联盟2nd》主视觉图&主要卡司公开





根据日本漫画家满田拓也原作漫画改编的电视动画《棒球大联盟2nd》公开了主视觉图和部分演职人员信息。

动画《棒球大联盟2nd》是2014年在NHK教育台开播的六季动画《棒球大联盟》的续作。主人公茂野大吾由藤原夏海配音，搭档佐藤光由西山宏太朗配音，而延续前作的茂野吾郎由森久保祥太郎配音，佐藤寿也由森田成一配音。监督是曾执导《电影哆啦A梦大雄的恐龙》而广为人知的渡边步。动画将于4月7日起在NHK教育台开播。

原作漫画《棒球大联盟2nd》「MAJOR 2nd（メジャーセカンド）」1994年至2010 年在《周刊少年Sunday》连载，是《棒球大联盟》「MAJOR」的续篇。讲述了前作主人公茂野吾郎的儿子茂野大吾作为星二代在棒球道路上的烦恼和成长。漫画单行本12卷发售中。

STAFF

原作：満田拓也（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：渡辺歩

脚本：土屋理敬、古怒田健志、末永光代、山下憲一

キャラクターデザイン：大貫健一

音楽：中川幸太郎

制作：NHKエンタープライズ

制作・著作：NHK・小学館集英社プロダクション

CAST

茂野大吾：藤原夏海

茂野吾郎：森久保祥太郎

佐藤光：西山宏太朗

佐藤寿也：森田成一

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