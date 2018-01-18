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漫改真人《橘子酱男孩》公开追加演员 中山美穗等加盟

资讯 十月轻舞 2018年01月18日 15:02
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　　根据日本漫画家吉住涉的漫画作品《橘子酱男孩》改编真人电影公开追加演员。

漫改真人《橘子酱男孩》公开追加演员 中山美穗等加盟 资讯 第1张

　　《橘子酱男孩》是由吉住涉绘制的日本少女漫画连载作品，于1995年10月完结，曾改编电视动画剧场版动画，2001年台湾改编真人电视剧。讲述了有着混乱家庭关系的女孩光希，在喜欢上了同住一个屋檐下的游后所发生的一系列事情。女主角小石川光希由樱井日奈子出演，男主角松浦游由吉泽亮出演。

漫改真人《橘子酱男孩》公开追加演员 中山美穗等加盟 资讯 第2张

　　光希的亲生父亲小石川仁由筒井道隆出演、亲生母亲小石川留美由檀れい出演、松浦游的亲生父亲松浦要士由谷原章介出演、亲生母亲松浦千弥子由中山美穂出演。

漫改真人《橘子酱男孩》公开追加演员 中山美穗等加盟 资讯 第3张

　　此次真人电影监督由广木隆一担任，剧本由浅野妙子担当。电影将于2018年4月27日在日本上映。

漫改真人《橘子酱男孩》公开追加演员 中山美穗等加盟 资讯 第4张

故事内容

       光希是个活泼开朗又可爱的高2女生，过著平凡单纯的生活。然而某天爸妈却突然告诉她：“我们要离婚了！”原因是他们同时和另一对夫妻谈恋爱了，更离谱的是，两家竟然要同住一个屋檐下！天啊！事情真是越变越复杂了……

       另一对夫妻有个和光希同年龄的儿子——游，是个又酷又帅、智商200再加上运动万能的超完美男孩。他的出现让光希原本平静的生活，起了很大的变化：光希先是被同学银太强吻、又被游的前女友亚梨实搞得哭笑不得……更令人震惊的是，光希竟然喜欢上游了！啊～怎么会这样！？

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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