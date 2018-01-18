动画《宅男腐女恋爱真难》视觉图第三弹

根据日本漫画家ふじた原作漫画改编的电视动画《宅男腐女恋爱真难》公开了第三弹视觉图。

此前公开了第一张视觉图是桃濑成海和二藤宏嵩组合，第二张小柳花子和桦仓太郎的组合也是甜蜜满满。而此次第三弹公开的是身为男主角二藤宏嵩的弟弟却不是宅男的二藤尚哉和他的好朋友朴素的游戏宅樱城光。

动画《宅男腐女恋爱真难》「ヲタクに恋は難しい」将于2018年4月起在富士电视台播出，讲述了宅男腐女之间笨拙的恋爱故事。桃濑成海由伊达朱里纱配音，二藤宏嵩由伊东健人配音，小柳花子由泽城美雪配音，桦仓太郎由杉田智和配音，二藤尚哉由梶裕贵配音，樱城光由悠木碧配音。

故事内容

桃濑成海是一个深藏腐女属性的OL，不过在情场上十分失意。

而二藤宏嵩是桃濑的青梅竹马，虽然是个彻头彻尾的死宅，但是长着一副英俊的面孔带着酷冷的形象。

在桃濑情场失意时作为青梅竹马的二藤迅速拉近了与桃濑的感情距离，一脸淡然的告白之后正式交往……

CAST

桃濑成海：伊达朱里纱

二藤宏嵩：伊东健人

小柳花子：泽城美雪

桦仓太郎：杉田智和

二藤尚哉：梶裕贵

樱城光：悠木碧

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