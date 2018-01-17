鲁邦三世来到现代，《鲁邦三世》第五部TV版动画公布

改编自Monkey Punch原作的《鲁邦三世》第五部TV版动画已经确定制作。新动画计划在今年4月于日本播出，新动画名为《鲁邦三世 PART 5》.



新动画的系列构成和脚本由大河内一楼担当，监督是矢野雄一郎，角色设计依然是横堀久雄，动画制作是Telecom Animation Film。



新动画的舞台是现代的法国。虽然他会使用互联网、手机等数码装备来对付他的敌人，但他依然会开着他那辆老车，并使用他的老枪。



2017年7月，在巴黎举办的Japan Expo上，TMS和Telecom Animation Film宣布，《鲁邦三世》第五部动画正在制作中。在这部新动画中，鲁邦三世将会去法国旅行。法国是他祖父的家乡，也是莫里斯·鲁布郎笔下大盗亚森·罗宾（Arsène Lupin）的家乡。



《鲁邦三世》是日本漫画家Monkey Punch（モンキー．パンチ，本名加藤一彦）的漫画系列作品，1967年8月10日在双叶社《周刊漫画Action》创刊号上开始连载，1971年TV动画初登荧屏，至今已超过40年并仍在放送中，一直保持极高人气，是日本动漫界名副其实的不死鸟，被誉为日本国民级动漫。该作品已被陆续改编为电视动画、剧场版、OVA、游戏等。





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