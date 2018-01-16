动画《刀使的巫女》DVD、蓝光信息公布

周一，Studio五组的原创TV版动画《刀使的巫女（日语：刀使ノ巫女）》的官方网站透露，动画的DVD和蓝光共6卷，每一卷将会收录4话动画，动画全长24话。DVD和蓝光计划从4月25日起每月发售一卷。



DVD每卷售价11000日元，蓝光每卷售价13000日元。初回生产版特典还包括高桥龙也创作的32页小故事，以及为预购了全卷的顾客准备的特典券。第1、3、5卷还会赠送角色个CD，第2、4、6卷会赠送广播剧CD。动画的现场活动“刀使祭”也计划在6月24日举办。



动画已经于1月5日起在东京MX、MBS、BS11、AT‐X播出。



动画主要制作人员如下：



监督：柿本广大

系列构成：高桥龙也

角色原案：静间良纪

角色设计：八寻裕子

道具设计：铃木典孝

总作画监督：八寻裕子、大田谦治

动作作画监督：神谷智大

美术监督：佐藤胜（石垣Production）

美术设定：绪川真美绪

色彩设计：田中美穗

CG监督：荻田直树（Graphinica）

3DCG：Graphinica

摄影监督：关谷能弘

编辑：三岛章纪

音乐：桥本由香利

音响监督：饭田里树

制片：GENCO

动画制作：Studio五组



动画主要声优如下：



卫藤可奈美 cv 本渡枫

十条姬和 cv 大西沙织

柳濑舞衣 cv 和气杏未

糸见沙耶香 cv 木野日菜

益子薰 cv 松田利冴

古波藏艾莲 cv 铃木绘理

折神紫 cv 濑户麻沙美

狮童真希 cv 内山夕实

此花寿寿花 cv M·A·O

皋月夜见 cv 渕上舞

燕结芽 cv 水濑祈



这部动画是由监督柿本广大与动画制作公司Studio五组联手打造的“女子高中生×日本刀”原创TV版动画。动画于2017年5月15日宣布企划开始。



故事简介：



将自古以来威胁人世的异形存在·荒魂，以御刀祓除的神薙之巫女。以制服佩刀为主要装束的她们，被称作“刀使”。正式名称则是隶属警察组织的特别祭祀机动队。她们在身为得到佩刀许可的超法规国家公务员的同时，还是在位于全国五处的中高一贯制训练学校就读的女学生。平常过着普通校园生活的她们，一旦身负职务，便会手持御刀，发挥种种超常之力，为守护人们而战。



这年春天。自全国五校遴选出来的刀使们齐聚一堂，切磋各自技术的常例大赛将要举办。以大赛为目标的众多刀使们为此而勤于修炼，而在她们之中，有一位怀着尤其强烈的心情磨炼个人技术的少女。她所举起的御刀之刃，面向的前方是——。





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