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漫画家的良みらん开始新连载《黑姐今夜不眠》

资讯 musquall 2018年01月15日 10:45
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      近日出版的角川富士见书房杂志《月刊龙世纪》2月刊开始连载漫画家的良みらん的新作品《黑姐今夜不眠（日语：黒姉インソムニア）》。杂志的官方推特也放出了漫画的开篇彩页。

漫画家的良みらん开始新连载《黑姐今夜不眠》 资讯 第1张

      这部漫画的主角是一个以轻小说作家为目标的高中生。他正在创作一部以都市传说“不眠症候群”为题材的作品。所谓“不眠症候群”是指不需要睡眠也能维持正常机能。然而，一次偶然的事故是得患有“不眠症候群”的人觉醒了隐藏的力量。

漫画家的良みらん开始新连载《黑姐今夜不眠》 资讯 第2张

      的良みらん是日本男性漫画家，其笔名来源是法国的兵器制造厂马特拉（Matra）的第二世代反战车导弹之一的米兰（MILAN）。1997年，他在杉村麦太（欢喜天）的邀请下参与了ヒット出版社杂志《漫画阿吽》的‘リャナンシーの花’应募且入选了第3回新人漫画赏。授奖作品于杂志8月刊初次亮相。之后他主要在《漫画阿吽》创作成人向漫画。他在角川富士见书房杂志《月刊龙世纪》2006年2月刊开始连载改编自工画堂游戏软件《状况开始！》的读切漫画版。在那之后，他开始在角川富士见书房杂志《月刊龙世纪》连载原创作品《守护猫娘绯鞠》。这部漫画也是他他初次在一般向漫画杂志中连载。这部漫画于2013年完结。他目前还有一部漫画《神杀公主泽尔琪》同时在角川富士见书房杂志《月刊龙世纪》上连载。


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