竹达彩奈事务所：发出死亡威胁邮件的男子不是粉丝领袖

竹达彩奈所属事务所Link Plan对媒体表示，因对竹达彩奈发出过死亡威胁邮件而遭逮捕的男子不是竹达彩奈粉丝俱乐部的前领袖。Link Plan表示，这名男子是竹达彩奈的粉丝，他自称是一个粉丝俱乐部的会长。然而，Link Plan还表示，竹达彩奈的粉丝俱乐部根本就没有过会长。



周三，静冈县菊川市警方逮捕了一名32岁的无业男子横山英彦。该男子被怀疑曾对著名女声优竹达彩奈发出过死亡威胁邮件。之后，一些媒体在报道时称该男子是竹达彩奈粉丝俱乐部的前会长。竹达彩奈的粉丝则在推特上表示，他们相信粉丝俱乐部没有会长。



周四，竹达彩奈也在官方博客上留言。她在留言中说到，在过去几年，她收到过成百上千的威胁邮件，也曾有过没有被报道出的可怕事件发生。



竹达彩奈表示，在得知逮捕的事情后，她有点安慰，也有点悲伤。她说，她会在今后的工作尽最大的力量，希望粉丝们能期待她未来的表现。她还希望这种事情能慢慢减少，她希望粉丝们不用担心她。



根据警方的调查，32岁的无业男子横山英彦于去年7月14日上午10：20在静冈县挂川市的一家漫画咖啡店里对竹达彩奈所属事务所发送了一封带有死亡威胁的电子邮件。该男子已经承认了这一事件。



自2014年起，竹达彩奈所属事务所已经收到大约7000封给竹达彩奈的威胁邮件。警方正在调查这些邮件是否与该男子有关。



竹达彩奈的代表角色有：住之江亚香（《亲吻姐姐》）、中野梓（《轻音少女》）、高坂桐乃（《我的妹妹哪有这么可爱》）、莉法/桐谷直叶（《刀剑神域》）、五河琴里（《约会大作战》）、枝垂萤（《粗点心战争》） 等。





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