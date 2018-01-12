《少年锦衣卫》第二季收官！总播放突破十亿！

1月11日，由柏言映画、优酷、凯撒文化联手出品的国产原创3D动画《少年锦衣卫》第二季迎来最终话，剧情迎来全新高潮！同时截止至目前为止，《少年锦衣卫》第二季总播放量成功突破4亿，两季总播放量成功突破10亿大关！

自2017年开播以来，凭借着精美画质、独特剧情、丰富的人设和CP，《少年锦衣卫》获得了众多观众的喜爱。在第二季画质优化、剧情进入高潮之后，好评更是日益上涨，获得了越来越多的小锦鲤喜爱和点赞。

在最终话中，为了引开徐灿救出被关进大牢的黑玉组，戚将军在府邸宴请朝廷重臣，同时亦准备引出残月楼暗杀之人，来个一箭双雕之计。霁雪装扮做舞娘混入戚府，未料定国公中毒身亡打乱了暗杀计划，一场大战在戚府展开……同时，在第二季最后，残月楼大BOSS傅让终于露出庐山真面目，而傅让与方雨婷的关系，残月楼与各位主人公的牵扯、朝廷中的暗涌，渐渐越来越清晰……

至此，《少年锦衣卫》第二季正式完结，从剧情上来看，第二季可以说是一部承上启下的作品，揭开了第一季中埋下的众多伏笔，同时将第三季的剧情线索一一牵扯出来，所以第二季才刚刚完结，小锦鲤们就怀着激动地心情无比期待第三季的到来。

而和各位锦鲤们面对最终话一样激动的，一定是《少年锦衣卫》的制作团队，作为一个原创国漫IP，一经面世便广受好评，最终在第二季结束时，播放量成功突破10亿大关，这对于一个新兴国漫制作团队来说，无疑是一件可喜可贺的大事。

对于《少年锦衣卫》来说，目前观众的好评集中在人设和画质方面，《少年锦衣卫》导演陈柏言是一位国内资深动画人，同时团队也都是北影、中央电影学院出身，对于动画质量把控有着自己独特的思维和想法，对于画面质量也有着极高要求，所以《少年锦衣卫》中的人物、风景都非常精致，可谓是随手截图都是桌面壁纸。

正如《少年锦衣卫》导演陈柏言所说，做动画片是一个绘梦的过程，“锦衣卫”就是我们想要传递的一种价值观——锦衣华服是社会富足的标志。在这种物质富足的情况下，你还要“卫”，依然要守护内心的一些“真善美”，甚至是用舍己为人的方式。所以《少年锦衣卫》提倡的是年轻人的责任感，而且对我们当下的社会是有反射意义的。

在如此的使命感下，相信《少年锦衣卫》未来的剧情发展不会让各位锦鲤们失望，同时2018年柏言映画还将有《云九糖果铺》、《锦衣伏魔录》等多部作品上线，各位锦鲤也可以跟随柏言映画的脚步，用柏言映画其他的优质作品填补等待第三季的空闲时光吧！