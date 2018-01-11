原创动画《A.I.C.O. -Incarnation-》公开主视觉图及声优名单

曾制作《翠星上的加尔冈緹亚》等动画的演出家「村田和也」即将在Netflix上推出一部原创动画《A.I.C.O.-Incarnation-》，官方日前公开主视觉图、宣传影像及主要声优名单。

声优方面，「白石晴香」、「小林裕介」、「古川慎」、「名塚佳织」、「M·A·O」、「子安武人」、「田中敦子」等人都会参与本作演出。片尾曲『未知の彼方』由「白石晴香」演唱。





2035年的日本，一场意外事故爆发，导致名为“物质”的人工生命体在城市里扩散。这座曾被认为是人类希望的科研城市立即被政府封锁。2年后，在那一场意外中失去家人的15岁的Aiko Tachibana从同学Yuya Kanzaki那了解到，在她体内隐藏着一个秘密。而这个秘密正是揭开那场意外真相的关键。





【制作团队】

监督：村田和也

系列构成：野村祐一

角色原案：鸣子花春

角色设计、总作画监督：石野聪

概念设计：冈田有章

美术监督：东润一

色彩设计：岩泽玲子

CGI监督：太田光希

摄影监督：福田光

编辑：坂本久美子

音乐：岩代太郎

音响监督：明田川仁

音响效果：古谷友二

製作：BONES





【声优】

橘爱子：白石晴香

神崎雄哉：小林裕介

相模芳彦：古川慎

水瀨一树：村田太志

芹遥香：名塚佳织

三泽枫：M·A·O

篠山大辅：竹内良太

白石真帆：茅野爱衣

黑瀨进：大川透

伊佐津恭介：子安武人

南原显子：田中敦子



