原创动画《A.I.C.O. -Incarnation-》公开主视觉图及声优名单

曾制作《翠星上的加尔冈緹亚》等动画的演出家「村田和也」即将在Netflix上推出一部原创动画《A.I.C.O.-Incarnation-》，官方日前公开主视觉图、宣传影像及主要声优名单。
声优方面，「白石晴香」、「小林裕介」、「古川慎」、「名塚佳织」、「M·A·O」、「子安武人」、「田中敦子」等人都会参与本作演出。片尾曲『未知の彼方』由「白石晴香」演唱。
2035年的日本，一场意外事故爆发，导致名为“物质”的人工生命体在城市里扩散。这座曾被认为是人类希望的科研城市立即被政府封锁。2年后，在那一场意外中失去家人的15岁的Aiko Tachibana从同学Yuya Kanzaki那了解到，在她体内隐藏着一个秘密。而这个秘密正是揭开那场意外真相的关键。
【制作团队】
监督：村田和也
系列构成：野村祐一
角色原案：鸣子花春
角色设计、总作画监督：石野聪
概念设计：冈田有章
美术监督：东润一
色彩设计：岩泽玲子
CGI监督：太田光希
摄影监督：福田光
编辑：坂本久美子
音乐：岩代太郎
音响监督：明田川仁
音响效果：古谷友二
製作：BONES
【声优】
橘爱子：白石晴香
神崎雄哉：小林裕介
相模芳彦：古川慎
水瀨一树：村田太志
芹遥香：名塚佳织
三泽枫：M·A·O
篠山大辅：竹内良太
白石真帆：茅野爱衣
黑瀨进：大川透
伊佐津恭介：子安武人
南原显子：田中敦子
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