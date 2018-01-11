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动画《魔法少女俺》片头主题曲由大桥彩香演唱

资讯 musquall 2018年01月11日 11:41
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     周三，动画《魔法少女俺》官方网站宣布，动画的片头主题曲名为《NOISY LOVE POWER☆》，将由大桥彩香演唱。大桥也将在动画中为女主角卯野咲配音。

动画《魔法少女俺》片头主题曲由大桥彩香演唱 资讯 第1张


     动画改编自毛魂一直线的漫画《魔法少女俺》，这部漫画是一部搞笑类魔法少女漫画。漫画于2012年在Fusion Product的杂志《Comic Be》上刊登。Fusion Product在2014年出版了漫画上下卷的单行本。漫画在2014年6月后又在《Comic Be》上开始新连载

动画《魔法少女俺》片头主题曲由大桥彩香演唱 资讯 第2张

动画《魔法少女俺》片头主题曲由大桥彩香演唱 资讯 第3张


故事简介：

     卯野咲是个看似很普通的女孩子。有一天回家的时候，发现有个黑社会模样的男子正在踢门。而令人意想不到的是，这个男子跟她的母亲居然是旧识，并且母亲还坦言了自己曾经做过魔法少女的事实！而这个男子居然是前来找咲代替母亲签订魔法少女契约的，咲一开始很不情愿，结果面对敌人来袭的时候被迫变身，但出现在大家面前的居然是个爷们……

动画主要声优如下：

卯野咲 cv 大桥彩香/石川界人
御翔樱世 cv 三泽纱千香/羽多野涉

动画主要制作人员如下：

监督：川崎逸朗
角色设计：伊部由起子
动画制作：Pierrot+


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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