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漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开

资讯 十月轻舞 2018年01月11日 09:51
标签：       

　　根据日本漫画家小玉由起创的作漫画《坂道上的阿波罗》改编，三木孝浩执导，知念侑李主演，中川大志、小松菜奈等共演的同名真人电影公开剧照

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第1张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第2张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第3张

　　《坂道上的阿波罗》讲述了通过爵士而深入交流的学生们的青春爱情故事。此次公开的八幅剧照中有小松菜奈出演的律子，中川大志出演的川渕千太郎，藤冈靛出演的桂木淳一，真野惠里菜出演的深堀百合香几人的场面。

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第4张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第5张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第6张

　　电影《坂道上的阿波罗》将于3月10 日在日本上映。

 

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第7张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第8张

故事内容

       作品以1966年的九州为舞台，男主角西见薰，因为父亲工作的关系，自少便需要不断转校，这次薰由城巿的横须贺转学到乡下的长崎县。由于从小学开始便不停地转学，所以会在适应新环境当中感到压力，现在还会因为只要有一点压力便会变得想呕吐了。而在学校里，在天台却能够让薰深呼吸，好好地冷静下来。薰在新的学校因为旁人的视线而再次感到压力，欲上天台的时候，却发现了同班的不良少年川渕千太郎正在睡觉，这便是千太郎与薰的邂逅以及故事的开端。当初，薰并不是太希望与别人有过深的交流，虽然他知道千太郎是校内有名的不良，但薰也渐渐发现当与千太郎在一起的时候，即使被旁人注视着也不会因感到压力而想吐。而随着故事的发展，薰、千太郎、千太郎的青梅竹马迎律子，以及学姐深堀百合香四人便展开了以友情、恋爱以及音乐的春青成长故事。

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第9张

漫改真人《坂道上的阿波罗》剧照公开 资讯 第10张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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