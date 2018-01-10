《阿松》网络短动画预告片、主视觉图初公开

动画《阿松》的番外网络短动画《d松（日语：d松さん）》已经于1月9日正午12点开始在网络视频服务dTV独占播出。动画的预告片和主视觉图也同时初公开。







主视觉图



网络短动画《d松》共12话，1月9日起每周二正午12点更新。动画主要是六兄弟与弱井鱼鱼子、井矢见的日常对话。



动画《阿松》第一季于2015年10月至2016年3月播出，获得了巨大的人气。第二季于2017年10月开始播出。



动画主要制作人员如下：



监督：藤田阳一

角色设计：浅野直之

系列构成：松原秀

美术监督：田中盛挥

色彩设计：垣田由纪子

摄影监督：福士享

编辑：坂本久美子

音乐：桥本由香利

音乐制作：avex pictures

音响监督：菊田浩巳

音响制作：乐音舍

制作：Studio Pierrot



动画主要声优如下：



小松：樱井孝宏

空松：中村悠一

轻松：神谷浩史

一松：福山润

十四松：小野大辅

椴松：入野自由

豆豆子：远藤绫

嫌味：铃村健一

豆丁太：国立幸

大裤衩：上田耀司

达悠：飞田展男

旗坊：斋藤桃子

松造：井上和彦

松代：くじら



《阿松》原是已故漫画家赤塚不二夫在小学馆杂志《周刊少年星期天》1962年第16期至1967年第33期连载的作品。本作品曾三度被改编成TV版动画，后两作的动画皆由Studio Pierrot制作。1966年在日本每日放送播出由工作室·零制作的黑白胶卷动画。1988年第二次以彩色动画在富士电视系播出。相隔27年之后，2015年纪念赤塚不二夫80岁诞辰，同年10月开始于东京电视系首次在深夜时段播放动画原创的第三作。2015年11月宣布播至2016年3月，以两季为一期的方式播出。故事围绕着松野家的六胞胎进行，描述他们的日常生活，作品中的角色会因为短篇的需要而有各式各样的身份。





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