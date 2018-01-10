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《阿松》网络短动画预告片、主视觉图初公开

资讯 musquall 2018年01月10日 11:06
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      动画《阿松》的番外网络短动画《d松（日语：d松さん）》已经于1月9日正午12点开始在网络视频服务dTV独占播出。动画的预告片和主视觉图也同时初公开。


《阿松》网络短动画预告片、主视觉图初公开 资讯 第1张

视觉图

      网络短动画《d松》共12话，1月9日起每周二正午12点更新。动画主要是六兄弟与弱井鱼鱼子、井矢见的日常对话。

      动画《阿松》第一季于2015年10月至2016年3月播出，获得了巨大的人气。第二季于2017年10月开始播出。

动画主要制作人员如下：

监督：藤田阳一
角色设计：浅野直之
系列构成：松原秀
美术监督：田中盛挥
色彩设计：垣田由纪子
摄影监督：福士享
编辑：坂本久美子
音乐：桥本由香利
音乐制作：avex pictures
音响监督：菊田浩巳
音响制作：乐音舍
制作：Studio Pierrot

动画主要声优如下：

小松：樱井孝宏
空松：中村悠一
轻松：神谷浩史
一松：福山润
十四松：小野大辅
椴松：入野自由
豆豆子：远藤绫
嫌味：铃村健一
豆丁太：国立幸
大裤衩：上田耀司
达悠：飞田展男
旗坊：斋藤桃子
松造：井上和彦
松代：くじら

《阿松》网络短动画预告片、主视觉图初公开 资讯 第2张

      《阿松》原是已故漫画家赤塚不二夫在小学馆杂志《周刊少年星期天》1962年第16期至1967年第33期连载的作品。本作品曾三度被改编成TV版动画，后两作的动画皆由Studio Pierrot制作。1966年在日本每日放送播出由工作室·零制作的黑白胶卷动画。1988年第二次以彩色动画在富士电视系播出。相隔27年之后，2015年纪念赤塚不二夫80岁诞辰，同年10月开始于东京电视系首次在深夜时段播放动画原创的第三作。2015年11月宣布播至2016年3月，以两季为一期的方式播出。故事围绕着松野家的六胞胎进行，描述他们的日常生活，作品中的角色会因为短篇的需要而有各式各样的身份。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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