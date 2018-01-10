《阿松》网络短动画预告片、主视觉图初公开

动画《阿松》的番外网络短动画《d松（日语：d松さん）》已经于1月9日正午12点开始在网络视频服务dTV独占播出。动画的预告片和主视觉图也同时初公开。
主视觉图
网络短动画《d松》共12话，1月9日起每周二正午12点更新。动画主要是六兄弟与弱井鱼鱼子、井矢见的日常对话。
动画《阿松》第一季于2015年10月至2016年3月播出，获得了巨大的人气。第二季于2017年10月开始播出。
动画主要制作人员如下：
监督：藤田阳一
角色设计：浅野直之
系列构成：松原秀
美术监督：田中盛挥
色彩设计：垣田由纪子
摄影监督：福士享
编辑：坂本久美子
音乐：桥本由香利
音乐制作：avex pictures
音响监督：菊田浩巳
音响制作：乐音舍
制作：Studio Pierrot
动画主要声优如下：
小松：樱井孝宏
空松：中村悠一
轻松：神谷浩史
一松：福山润
十四松：小野大辅
椴松：入野自由
豆豆子：远藤绫
嫌味：铃村健一
豆丁太：国立幸
大裤衩：上田耀司
达悠：飞田展男
旗坊：斋藤桃子
松造：井上和彦
松代：くじら
《阿松》原是已故漫画家赤塚不二夫在小学馆杂志《周刊少年星期天》1962年第16期至1967年第33期连载的作品。本作品曾三度被改编成TV版动画，后两作的动画皆由Studio Pierrot制作。1966年在日本每日放送播出由工作室·零制作的黑白胶卷动画。1988年第二次以彩色动画在富士电视系播出。相隔27年之后，2015年纪念赤塚不二夫80岁诞辰，同年10月开始于东京电视系首次在深夜时段播放动画原创的第三作。2015年11月宣布播至2016年3月，以两季为一期的方式播出。故事围绕着松野家的六胞胎进行，描述他们的日常生活，作品中的角色会因为短篇的需要而有各式各样的身份。
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