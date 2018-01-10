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动画《比宇宙更远的地方》全13话确定，全4卷蓝光预订开始

资讯 musquall 2018年01月10日 09:39
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      周二，动画《比宇宙更远的地方》官方网站透露了动画蓝光版的细节，确定动画全长13话。动画蓝光版全4卷，目前已经在日本亚马逊上接受预订，计划在3月至6月陆续发售。

动画《比宇宙更远的地方》全13话确定，全4卷蓝光预订开始 资讯

      动画已经于1月2日起在AT-X、东京MX、BS11、MBS陆续播出。

动画主要声优如下：

玉木麻理 cv 水濑祈
小渊泽报濑 cv 花泽香菜
三宅日向 cv 井口裕香
白石结月 cv 早见沙织
藤堂吟 cv 能登麻美子
前川香苗 cv 日笠阳子
鲛岛弓子 cv Lynn
高桥惠  cv 金元寿子
玉木凛  cv 本渡枫
白石民子 cv 大原沙耶香

动画主要制作人员如下：

原作：よりもい
监督：石冢敦子
系列构成、剧本：花田十辉
角色设计、总作画监督：吉松孝博
美术设定：平泽晃弘
美术监督：山根左帆
色彩设计：大野春惠
摄影监督：川下裕树
3D监督：日下大辅
编辑：木村佳史子
音响监督：明田川仁
音响效果：上野励
音乐：藤泽庆昌
音乐制作：KADOKAWA
协力：文部科学省、国立极地研究所、海上自卫队、SHIRASE5002（一财）WNI气象文化创造中心
动画制作：MADHOUSE
出品：《比宇宙更远的地方》制作委员会

      角川杂志《月刊漫画Alive》2018年1月刊宣布，原创动画《宇宙よりも遠い場所　A Story Leads to Antarctica》将推出漫画版。漫画版已经从12月27日出版的杂志2月刊开始连载，漫画由Yoimachi负责作画。

      动画《比宇宙更远的地方》讲述了女子高中生如何去往南极，这个“比宇宙更远的地方”。在此期间她们有过争吵，也团结在一起应对极端恶劣的条件，并得以成长。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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