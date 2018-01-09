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动画《gdgd men's party》第四部宣传片播出

资讯 musquall 2018年01月09日 11:13
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      周一，动画《gdgd men's party》官方网站开始播出动画的第四部宣传片。宣传片播放了由喜多村英梨 演唱的片头曲《妄想帝国蓄音機》。

动画主要制作人员如下：

企画：高丽大助／別所敬司／福原和晃／尾山仁康
原案・监督：菅原そうた
脚本：森りょういち／gdメンズ
角色设计：為壮顕
音响监督：久保宗一郎
录音：田上祐二
录音助手：依田望、栗山若葉
录音工作室：アオイスタジオ
调整：森岡浩人
音响制作担当：久保田康裕／大野拓也／山本航平
音响制作：東北新社
音响效果：徳永義明
音响效果助手：渡邊拓海
编辑：イン・プラン
标题设计：為壮顕
３ＤＣＧ导演：ポンポコP
３ＤＣＧ动画：cyanP／Fredy／あず
角色３Ｄ建模：キオ
３Ｄ建模：ばね＠まじめもでら
片头制作：ポンポコP／ビームマン／菅原そうた
片尾制作：菅原そうた
HP制作：天狗工房
広報：村河理紗
音楽制作：BloomZ
企画協力：後藤裕
制作人：君島すみれ／別所敬司／福原和晃／塩谷佳之
制作：ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ／ファンカンパニー
出品：グローバル・ソリューションズ／ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ／ファンカンパニー／TOKYO MX（「gdメン」製作委員会）

动画主要声优如下：

莱特（ライト） cv 松冈祯丞
尤米（ヨミ） cv 山本和臣
阿尔法（アルファ） cv 小林裕介
美罗蒂（メロディ） cv 原奈津子

      男性声优（奥山敬人、笔村荣心）结成的组合BB-voice来演唱片尾曲《Duality》。

      动画将从1月8日起每周一25：10在东京MX1播出，1月13日每周六24：5在AT-X播出。此外，动画也会在网络上播出。

动画《gdgd men's party》第四部宣传片播出 资讯 第1张

动画《gdgd men's party》第四部宣传片播出 资讯 第2张


      这部动画是《gdgd妖精s》的番外篇。主角莱特和尤米过着每日打机的快乐生活。某一天晚上在大家都睡了后，莱特收到一封来自自称为王的人的邀请函。邀请函由阿尔法送来。于是他们跟着阿尔法一起进入了异世界，开始了拯救公主美罗蒂的任务。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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