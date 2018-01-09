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《荒野行动》谁是“最强鸡肉王”

资讯 狼小狼 2018年01月09日 11:07
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你渴望力量吗？空降开黑，人手必备!《荒野行动》已经成为了玩家们社交聚会、休闲娱乐的重要方式之一。

《荒野行动》谁是“最强鸡肉王” 资讯 第1张

作为一款时下最热门的战术竞技游戏，当然也受到了众多游戏迷和大V的热捧。想近距离观看大V们的骚操作吗？满足你们！我们的网易爸爸制作了一期搞笑综艺-----荒野行动《最强鸡肉王》。分为六期，以周更的形式在众神云集的B站进行播放。

《荒野行动》谁是“最强鸡肉王” 资讯 第2张

我们邀请到了众多B站游戏区，鬼畜区等高人气大区的人气up主。那么，永远喜欢《荒野行动》的广告区大佬lex是不是会落地成盒？宅舞区的小仙若能否刷脸八倍镜？鬼畜区四大欠王之一的痒局长会不会声控毒圈？人帅游戏玩得好（可惜是个hentai）的视角姬和逗比满分的凉风有性胖次君之间究竟发生了什么？还有颜值爆表的锡兰小哥哥撩妹全场……另有萌萌哒楼小木和党妹，史丹利和虚沧现场加盟，战斗力直线上升有木有！

《荒野行动》谁是“最强鸡肉王” 资讯 第3张

为了使力量更具破坏性，每期我们还设置了不同的主题竞技，闯过五关者才能最终加冕"最强鸡肉王"。在这里你将知道，世界上最遥远的距离就是，你明明拿着枪从我的面前我走过，却没看到我拿着高压锅趴在草丛的阴影里；世界上最开心的事情就是，你明明豪华装配却惨变金牌快递员，我却穿着初始背心默默吃鸡。up主们各出奇招，笑料不断，锻炼你的腹肌吧！

那么……你准备好接受这股力量了么？

《荒野行动》谁是“最强鸡肉王” 资讯 第4张

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