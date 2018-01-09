TV版动画《Citrus~柑橘味香气~》蓝光全4卷开始接受预订

日本亚马逊已经开放了TV版动画《Citrus~柑橘味香气~》蓝光全4卷的页面接受预订，蓝光将从4月3日期陆续发售。



动画的官方网站也透露，第一卷将会包含3话动画。第一卷特典包括广播剧CD、宣传单等。如果全卷预订，还可以获得B2大小海报。



TV版动画《Citrus~柑橘味香气~》已经于1月6日开始播出。



《citrus~柑橘味香气~》是日本漫画家三郎太（サブロウタ）创作的一部百合恋爱漫画。漫画于一迅社杂志《漫画百合姬》2013年1月刊开始连载。漫画单行本第七卷在今日发售。第七卷分为普通版和特装板，在不同店铺有不同的店铺特典。2016年11月15日正式宣布推出TV版动画。



故事简介：



从来没有谈过恋爱的女高中学生蓝原柚子，性格严肃的女高中学生和学生会会长蓝原芽衣，两人因为父母双方再婚而成为义姐妹，两人初次见面时就对双方留下欠佳的印象。但柚子在学校内意外发现义妹芽衣被雨宫教师强吻，强烈冲击性的场面在柚子脑海中挥之不去。由学校至家中，柚子逐渐被义妹芽衣的一举一动和一言一行所深深地吸引，柚子与芽衣义姊妹两人之间的特殊同性恋爱便正式展开……



动画主要声优如下：



蓝原柚子 cv 竹达彩奈

蓝原芽衣 cv 津田美波

谷口晴美 cv 藤井幸代

桃木野姫子 cv 久保百合花

水泽茉莉 cv 井泽诗织

丸田加代 cv 叶山郁美

橘萨拉 cv 金元寿子

橘妮娜 cv 松嵜丽

蓝原翔 cv 前野智昭

蓝原梅 cv 植田佳奈



动画主要制作人员如下：



原作：三郎太（Comic百合姬/一迅社）

监督：高桥丈夫

系列构成：林直树

角色设计、总作画监督：伊集院石灯笼

音乐：高桥谅

音乐制作：Lantis

制片：infinite

动画制作：Passione



nano.RIPE将演唱动画片头主题曲《アザレア》，Mia REGINA将演唱动画的片尾主题曲《Dear Teardrop》。片头曲CD将在2月7日发售，片尾曲CD将在2月28日发售。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

