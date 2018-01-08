萌宠CP剧情全不落 带你揭秘《少年锦衣卫》精彩看点

随着新年的到来，最近大热的《少年锦衣卫》第二季也即将进入收官阶段，这部由优酷、柏言映画、凯撒文化联手出品的国产原创3D动画是如何在众多国漫作品中脱颖而出俘获这么多粉丝的心呢?画面精美，人物俊美，细节生动是大多数网友给出的评价，那我们也深入挖掘一下这部剧的精彩看点吧。





看点一：剧情高潮，第二季的剧情走上正轨。

第一季一开篇就是冥火僧、花道常、白衣段云这三个大盗约定联手入皇城盗窃宝物，决出谁是盗圣。





没成想这竟然是冥火僧的阴谋，他盗走了天书，还炸死了老锦衣卫袁笑之，也就是男主的爹。





但是男主袁小棠不信他爹就这么莫名其妙死了啊，于是就开始了寻爹之路，在寻找线索的过程中发现了老爹书房里一份大臣意外死亡的名单，袁笑之的名字赫然在列，而且还未出场的戚少帅也在此名单中。





第二季故事就发展到了鬼街，袁小棠好不容易找到了一点线索，结果袁老爹的对头季鹰下令攻打鬼街，鬼街一夜之间就魂飞湮灭了，就连鬼老大也丢了性命。在逃出鬼街之后，小棠意外遇见了传说中的戚少帅，此人竟是小棠的发小，小棠和雨亭也就借机住在了他的府上。





残月楼这个暗杀机构也开始浮出水面，拉开了第二季高潮的序幕。

看点二：三对CP主线发糖应接不暇。

在这故事当中，官配CP当属袁小棠和雨亭这对青梅竹马了。两个人心怀彼此，却没有说破，这也让我们着急到底哪一集会让他们的感情有比较大的进展呢。





然后就是呼声相当高的白衣段云和九公主这对CP，一个是行走江湖的侠义大盗，另一个是深居宫中不谙世事的小公主，一眼定情的他们感情会如何发展，糖到底是苦是甜，也让人格外揪心。





第三对就是搞笑担当CP花道常和石尧山。这对江湖CP一开始看彼此不顺眼，相处久了心里竟生了一些喜欢，不知道编剧大大未来会有让他们感情加温的剧情吗?





看点三：编剧大大悉心埋下的各种伏笔。

第一个应该就是石尧山的神秘身份了，天天喊着“鬼街是我家”的石大哥到底是什么身份呢，真的是让人琢磨不透。





第二个就是袁爸爸为何要假死呢，当年残月楼制造的假瘟疫又是怎么回事，总感觉这故事的背后牵扯着一个惊天秘闻。第三个，不知道大家有没有注意到第一集冥火僧在火里显出了一个火麒麟的印记。





还有袁小棠落水的时候出现的金翅鸟的翅膀;







段云眼睛发出的蓝光;





九公主的异瞳在和段云对视的时候也发出了光;





最近登场的反面角色霁雪小姐姐的眼睛也发着红光。





这些在后面的剧情发展中会有什么样的作用呢?这几人之间又有什么样的联系?还有谁有这样的印记呢?

看点四：萌宠当道，欲罢不能。

说到萌就不得不提任平生的飞卿大将军和戚少帅的煌煌。别看飞卿大将军是只老鼠，但关键时刻也是非常勇猛的，帮助了小棠。





还有和戚少帅相依为命的煌煌，在一出场的时候就踩了小棠一脸脚印。





各位喜欢宠物的朋友一定会被这两个小萌物萌化了心。

看点五：画面精美，建模细致。

高渲染，细建模的画质为这部作品增了不少彩，每一帧的画面都美的像壁纸，比如鬼街的画面，冷色调和暖色调交相呼应，相得益彰，色彩运用的真是绝妙。还有人物神情也做的非常自然不僵硬，一颦一笑都很流畅。





看点六：人物丰满，性格鲜明。

每个角色都有自己背后的故事，就连最惹人讨厌的徐灿也有一段悲惨的背后故事，而且每个性格区分的很明显，都有自己的特点，像戚少帅的沉稳高冷，段云的侠义，九公主的纯真等等，让这些角色更加生动。

不得不说，《少年锦衣卫》真是下足了功夫，不论是令人难以琢磨的情节，一个个悬念的产生，一个个谜团的浮现，还是角色的刻画，画面的细致都令人欲罢不能，这也就是为什么这部国漫能够俘获这么多粉丝的心了吧。