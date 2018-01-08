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日剧《天才麻将少女 阿知贺编 episode of side-A》由滨边美波主演

资讯 菜菜 2018年01月08日 13:01

漫画家「小林立」原作的麻将题材漫画《天才麻将少女》，由五十嵐あぐり作画的外传《天才麻将少女 阿知贺篇 episode of side-A》改编真人版电视剧现已播出。剧中要角宫永照由此前出演宫永咲的滨边美波负责演出。

日剧《天才麻将少女 阿知贺编 episode of side-A》由滨边美波主演 资讯 第1张日剧《天才麻将少女 阿知贺编 episode of side-A》由滨边美波主演 资讯 第2张

故事讲述21世纪有两位天才女高中生，降临在这个靠打麻将实力来左右人生的时代。一位是每一次都能够以正负0分没输没赢的方式打完牌局的少女宫永咲。另一位是在全国中学生麻将大赛个人组中夺冠的少女，经验数据系选手原村和。因某次偶然的相会，和被咲不在乎输赢的打法所击败，咲对和说出“我不喜欢麻将”这句话。和被这一句话刺激后，激起斗争心。另一方面为了咲追赶姐姐而加入和所在的学校麻将部，两位少女就此向麻将界的顶点进发。外传《天才麻将少女阿知贺篇episode of side-A》的故事发生在原村和就读过的阿知贺女子学院。


【演员名单】

宫永照：滨边美波

高鸭穏乃：桜田ひより

新子憧：伊藤萌々香

松实玄：恒松祐里

松实宥：渡邉幸爱

鷺森灼：中山莉子

园城寺怜：咲良菜绪

清水谷龙华：小仓优香

江口夕：水春

船久保浩子：岛崎莉乃

二条泉：新井爱瞳

鹤田姫子：冈崎纱絵

白水哩：高田里穂

花田煌：矢野优花

安河内美子：琴海りお

江崎仁美：岩崎春果

大星淡：志田友美

弘世菫：日比美思

渋谷尭深：RaMu

亦野诚子：岩田华怜

赤土晴绘：南沢奈央


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