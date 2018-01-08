动画《狂赌之渊》将推出第二季

在周六的动画《狂赌之渊》现场活动“私立百花王学园文化祭”上，动画宣布，动画已经决定制作第二季。



动画《狂赌之渊（日语：賭ケグルイ）》改编自河本ほむら原作、尚村透作画的同名漫画，TV版动画第一季于2017年7月至10月播出，全12话。



动画主要声优如下：



蛇喰梦子 cv 早见沙织

早乙女芽亚里 cv 田中美海

铃井凉太 cv 德武龙也

皇伊月 cv 若井友希

西洞院百合子 cv 奈波果林

生志摩妄 cv 伊濑茉莉也

梦见弖优芽美 cv 芹泽优

豆生田枫 cv 杉田智和

五十岚清华 cv 福原绫香

黄泉月 cv 鹈殿麻由

桃喰绮罗莉 cv 泽城美雪



动画主要制作人员如下：



监督：林祐一郎

系列构成：小林靖子

角色设计：秋田学

美术监督：松田春香、野村正信

色彩设计：镰田千贺子

CGI监督：申在勋

摄影监督：柳田贵志

编辑：广濑清志

音响监督：藤田亚纪子

音响制作：HALF H·P STUDIO

音乐：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

动画制作：MAPPA

出品：《狂赌之渊》制作委员会



漫画也将被改编成真人电视剧，真人电视剧计划于2018年1月14日起在MBS、1月16日起在TBS播出。



漫画《狂赌之渊（日语：賭ケグルイ）》由河本ほむら原作、尚村透作画，于史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》2014年4月刊开始连载，单行本已出版6卷。漫画获得第二届NEXT漫画大赏第3名。漫画还有三部番外篇《狂赌之渊双》（斎木桂作画，《月刊GANGAN JOKER》2015年10月刊开始连载，单行本3卷）、《狂赌之渊（暂）》（川村拓作画，《月刊GANGAN JOKER》2017年1月刊开始连载）和《狂赌之渊妄》（柊裕一作画，网站《漫画UP!》2017年2月21日始连载）。



故事简介：



私立百花王学园，一所以培养学生战术策略、读心术及关键时刻掌握胜负能力——即赌博能力为重的学校。而在这阶级森严的学校，出现了转学第一天就让班里强者大败的学生！





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

