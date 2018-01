动画《DARLING in the FRANXX》片尾曲由女主角演唱

Tigger工作室和A-1 Pictures的原创科幻动画《DARLING in the FRANXX》官方网站透露,动画的女主角们(户松遥、市之濑加那、山下七海、早见纱织、石上静香)将会结成组合“Kiss Me(日语:キス・ミー)”演唱动画的片尾曲。









动画主要声优如下:



广(HIRO)CODE:016 cv 上村祐翔

02(ZERO TWO)CODE:002 cv 户松遥

莓(ICHIGO)CODE:015 cv 市之濑加那

五郎(GORO)CODE:056 cv 梅原裕一郎

未来(MIKU)CODE:390 cv 山下七海

纯位数(ZOROME)CODE:666 cv 田村睦心

心(KOKORO)CODE:556 cv 早见沙织

太(FUTOSHI)CODE:214 cv 后藤弘树

郁乃(IKUNO)CODE:196 cv 石上静香

满(MITSURU)CODE:326 cv 市川苍

娜娜(NANA) cv 井上麻里奈

哈奇(HACHI) cv 小西克幸

弗兰克斯博士(Dr.FRANXX) cv 堀内贤雄



动画主要制作人员如下:



监督:锦织敦史

副监督:赤井俊文

系列构成:锦织敦史、林直孝(MAGES.)

角色设计、总作画监督:田中将贺

机械设计:小山重人

动作监修:今石洋之

米斯特汀设计:中村章子

叫龙设计:岩崎将大

美术设定:盐泽良宪

美术监督:平柳悟

色彩设计:中岛和子

3D监督:钓井省吾、云藤隆太

3DCG:studio khara、A-1 Pictures

显示器图形:座间香代子

摄影监督:佐久间悠也

音乐:橘麻美

音响监督:秦昌二

编辑:三岛章纪

制作:TRIGGER、A-1 Pictures[6]



动画的片头曲《KISS OF DEATH》由HYDE作词、作曲,HYDE/Carlos K.编曲,中岛美嘉演唱。



TV版动画《DARLING in the FRANXX》将从1月13日起在东京MX、栃木电视台、GTVhe BS11播出。



剧情简介



他们拥有梦想。总有一天,飞向广阔天空的梦想。知晓被玻璃遮盖的这片天空有多么遥远。



遥远的未来。人类在荒废的大地上建设了移动要塞都市“种植园”,并讴歌着文明。在那当中建造的驾驶员居住设施“米斯特汀”,通称“鸟笼”。孩子们就住在那里。对外面的世界一无所知。对自由的天空一无所知。他们被告知的使命,只有战斗而已。敌人是一切都被谜团覆盖的巨大生命体“叫龙”。为了对抗尚未见过的敌人,孩子们乘上被称为“FRANXX”的机器人。他们坚信,乘坐其中,就是对自己存在的证明。



有一位曾被称作神童的少年。代号016。名字是广。但他现在却跌落谷底。是不被人需要的存在。如果没有乘上FRANXX,就如同不存在一样。在这样的广面前,某天,一位被称作02的神秘少女出现了。她的额头,长着两根艳丽的角。



“——找到了哦,我的DARLING”



改编自动画的四格漫画将从1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。这部四格漫画名为《ダーリン・イン・ザ・フランキス!》,由真斗作画,每周日、周一和周二更新。漫画中的所有角色均为Q版造型。



由矢吹健太郎作画的漫画版《DARLING in the FRANXX》也将从1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。