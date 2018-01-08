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动画《DARLING in the FRANXX》片尾曲由女主角演唱

资讯 musquall 2018年01月08日 11:23
标签：               

      Tigger工作室和A-1 Pictures的原创科幻动画《DARLING in the FRANXX》官方网站透露，动画的女主角们(户松遥、市之濑加那、山下七海、早见纱织、石上静香)将会结成组合“Kiss Me（日语：キス・ミー）”演唱动画的片尾曲。

动画《DARLING in the FRANXX》片尾曲由女主角演唱 资讯 第1张



动画主要声优如下：

广（HIRO）CODE:016 cv 上村祐翔
02（ZERO TWO）CODE:002 cv 户松遥
莓（ICHIGO）CODE:015 cv 市之濑加那
五郎（GORO）CODE:056 cv 梅原裕一郎
未来（MIKU）CODE:390 cv 山下七海
纯位数（ZOROME）CODE:666 cv 田村睦心
心（KOKORO）CODE:556 cv 早见沙织
太（FUTOSHI）CODE:214 cv 后藤弘树
郁乃（IKUNO）CODE:196 cv 石上静香
满（MITSURU）CODE:326 cv 市川苍
娜娜（NANA） cv 井上麻里奈
哈奇（HACHI） cv 小西克幸
弗兰克斯博士（Dr.FRANXX） cv 堀内贤雄

动画主要制作人员如下：

监督：锦织敦史
副监督：赤井俊文
系列构成：锦织敦史、林直孝（MAGES.）
角色设计、总作画监督：田中将贺
机械设计：小山重人
动作监修：今石洋之
米斯特汀设计：中村章子
叫龙设计：岩崎将大
美术设定：盐泽良宪
美术监督：平柳悟
色彩设计：中岛和子
3D监督：钓井省吾、云藤隆太
3DCG：studio khara、A-1 Pictures
显示器图形：座间香代子
摄影监督：佐久间悠也
音乐：橘麻美
音响监督：秦昌二
编辑：三岛章纪
制作：TRIGGER、A-1 Pictures[6]

      动画的片头曲《KISS OF DEATH》由HYDE作词、作曲，HYDE/Carlos K.编曲，中岛美嘉演唱。

动画《DARLING in the FRANXX》片尾曲由女主角演唱 资讯 第2张

      TV版动画《DARLING in the FRANXX》将从1月13日起在东京MX、栃木电视台、GTVhe BS11播出。

剧情简介

　　他们拥有梦想。总有一天，飞向广阔天空的梦想。知晓被玻璃遮盖的这片天空有多么遥远。

　　遥远的未来。人类在荒废的大地上建设了移动要塞都市“种植园”，并讴歌着文明。在那当中建造的驾驶员居住设施“米斯特汀”，通称“鸟笼”。孩子们就住在那里。对外面的世界一无所知。对自由的天空一无所知。他们被告知的使命，只有战斗而已。敌人是一切都被谜团覆盖的巨大生命体“叫龙”。为了对抗尚未见过的敌人，孩子们乘上被称为“FRANXX”的机器人。他们坚信，乘坐其中，就是对自己存在的证明。

　　有一位曾被称作神童的少年。代号016。名字是广。但他现在却跌落谷底。是不被人需要的存在。如果没有乘上FRANXX，就如同不存在一样。在这样的广面前，某天，一位被称作02的神秘少女出现了。她的额头，长着两根艳丽的角。

　　“——找到了哦，我的DARLING”

      改编自动画的四格漫画将从1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。这部四格漫画名为《ダーリン・イン・ザ・フランキス！》，由真斗作画，每周日、周一和周二更新。漫画中的所有角色均为Q版造型。

      由矢吹健太郎作画的漫画版《DARLING in the FRANXX》也将从1月14日起在集英社少年jump+网站和APP上连载。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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